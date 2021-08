Fußball: Teuer bezahlter Sieg für den TSV Landsberg

Plus Der TSV Landsberg fährt gegen Wasserburg einen überzeugenden Dreier ein. Allerdings gibt es den nächsten Verletzten. Landsberg schlägt noch mal auf dem Spielermarkt zu.

Der TSV Landsberg setzt in der Bayernliga seine Erfolgsserie fort: Das 3:0 gegen den TSV Wasserburg war für die Gastgeber der vierte Sieg in Folge. Getrübt wird die Freude allerdings von einer schweren Verletzung. Gleichzeitig gibt der Verein eine weitere Neuverpflichtung bekannt.