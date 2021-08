Heimsieg fehlt noch

Landsberg erwartet Donaustauf

Eine kleine Feier hat es am Sonntagabend schon noch gegeben: In Schwabmünchen konnte der TSV Landsberg am sechsten Spieltag der Fußball-Bayernliga endlich den ersten Sieg einfahren – und das in beeindruckender Manier. Warum dieser Dreier aber nicht nur für die Tabellensituation wichtig war, erklärt Spielertrainer Mike Hutterer. Schließlich steht am Mittwoch schon das Heimspiel gegen Donaustauf an (18.15 Uhr).

„Der letzte Sieg in einem Punktspiel liegt für den TSV Landsberg gefühlte 22 Monate zurück“, sagt Hutterer mit einem Schmunzeln. „Der Dreier in Schwabmünchen war extrem wichtig, vor allem für den Kopf“, fügt er weiter an. Und er geht nun auch davon aus, dass der Knoten geplatzt ist. Das führt er auf das Ergebnis zurück: Wenn man auswärts zu null spiele und dann noch drei Tore schieße, habe das schon Aussagekraft.

Relativ gute Nachrichten hat Hutterer auch bezüglich Manuel Detmar. Der Landsberger Stürmer musste in Schwabmünchen verletzt ausgewechselt werden – er hatte sich das Knie überstreckt. „Eine genaue Diagnose haben wir noch nicht“, so Hutterer, aber ein Kreuzbandriss sei es nicht. „Das sagte auch Manuel gleich, er hat damit ja leider Erfahrung.“ Detmar hatte sich bereits zwei Mal ein Kreuzband gerissen und deshalb lange pausieren müssen. „Ob er gegen Donaustauf schon wieder spielen kann, ist fraglich“, sagt Hutterer, aber er geht davon aus, dass er nicht allzu lange auf den 26-Jährigen verzichten muss.

Neben Detmar ist auch Sebastian Schmeiser angeschlagen, ansonsten ist der Kader aber komplett. „Das war in Schwabmünchen eigentlich das erste Mal, dass alle zur Verfügung gestanden haben“, so der Landsberger Spielertrainer. Und das sei sicher auch ein Schlüssel zum Erfolg gewesen. „Das Programm ist eigentlich Wahnsinn, das würde kein Profiteam mitmachen“, spielt Hutterer auf die englischen Wochen an, die sich für die Landsberger noch bis Mitte September hinziehen werden. Schließlich ist der TSV auch im Pokal noch im Einsatz – bereits am Dienstag, 24. August, zu Hause gegen den TSV Rain.

Umso wichtiger sei es, einen großen Kader zur Verfügung zu haben. „Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man auf die Bank sieht und dann sitzen da noch sechs, sieben Spieler, die alle Qualität auf den Platz bringen.“ So wird es am Mittwoch dann wohl auch gegen Donaustauf sein. „Ich habe die Mannschaft erst ein Mal gesehen“, sagt Hutterer. Aufgefallen sei ihm die individuelle Qualität einiger Spieler. Allerdings läuft es auch bei den Gästen bislang nicht wirklich rund: Mit acht Punkten haben sie nur einen Zähler mehr als die Landsberger. Und am Mittwochabend, nach dem Spiel will Hutterer die Gäste in der Tabelle unbedingt hinter sich sehen. „Jetzt wird es höchste Zeit für den ersten Heimsieg“, sagt der Landsberger Spielertrainer: „Wir sind alle heiß darauf!“ (mm)