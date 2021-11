TSV Landsberg verliert trotz „bester Saisonleistung“

Plus Der TSV Landsberg verliert gegen Ingolstadt. Abwehrspieler Branko Nikolic steht zwei Mal im Mittelpunkt des Geschehens. Trainer Mike Hutterer lobt das Team.

Nach Niederlagen ist die Stimmung meist schlecht. Nach der Partie des TSV Landsberg gegen die Reserve des FC Ingolstadt in der Bayernliga war das bei Landsbergs Trainer Mike Hutterer allerdings anders. Das hat auch damit zu tun, dass für die Gastgeber im 3C-Sportpark vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern sicherlich mehr drin gewesen wäre, wäre da nicht das Problem, das sich bereits durch viele Partien in den vergangenen Wochen gezogen hat.