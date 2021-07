Turnier lockt Gäste an

Lechrain Volleys wieder aktiv

Eigentlich war es die Vereinsmeisterschaft der Lechrain-Volleys, die im 3C-Sportpark stattfand – aber dazu kamen viele Gäste, sogar aus Dresden, und so wurde es ein gutbesetztes Turnier. Für die über 50 Sportlerinnen und Sportler der Lechrain Volleys kam der „Zuwachs“ von außerhalb aber nicht ungelegen, so entwickelten sich auf der Anlage am 3C-Sportpark zwei packende Wettkampftage.

In der Mixed-Klasse wurde in vier Gruppen die Vorrunde ausgetragen. In den Halbfinals setzten sich Anni Salesch/Stefan Drebes gegen Ronny Gerling/Sascha Rothermel durch.

Im Finale trafen die beiden auf Chrissi Degle/Markus Reisacher, die Isi Wildner/Pascal Higler in ihrem Halbfinale im Tiebreak besiegt hatten. Das sehenswerte Finale ging in die Verlängerung und Markus Reisacher war überzeugt: „Das Spiel holen wir uns über unsere Kondition.“ So kam es auch: Degle/Reisacher setzen sich mit 9:15, 18:16 und 15:13 durch.

Bei den Frauen qualifizierten sich Nina Demberger/Simone Huber sowie Ronny und Tine Gerling direkt fürs Halbfinale. Dort trafen Gerling/Gerling auf Laugwitz/Trautwein, Erstere setzten sich mit 2:0 durch und trafen auf Demberger/Huber, die die späteren Drittplatzierten Degle/Huber im Tiebreak besiegt hatten. Mit einer fast fehlerfreien Leistung holten sich Gerling/Gerling den Finalsieg.

Bei den Herren traten zehn Teams an. Im Viertelfinale setzten sich die Nachwuchsspieler Leon Wagner/Tjerk Timmer durch, sie trafen im Halbfinale auf die Routiniers Stefan Fissek/Christian Hoiß – nach Tiebreak setzte sich die Erfahrung durch. Das zweite Halbfinale bot ein spektakuläres Spiel: Claudius und Markus Reisacher spielten gegen Christian Lutz/Christoph Rauchmeir und holten sich immer wieder Szenenapplaus ab. Am Ende holten sich die Reisacher-Brüder im Finale den Titel gegen Fissek/Hoiß, Wagner/Timmer belegten Platz drei. (lt/Foto: Julian Leitenstorfer)