Bei der Eisgala in Landsberg kommt die Show nicht zu kurz

Plus Am Sonntag geben die Eiskunstläufer in Landsberg den Ton an. Die Abteilung des HCL hat wieder ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Diesmal soll ein Rekord fallen.

Auf der Eisfläche herrscht Hochbetrieb: Während die Kleineren an den Seiten ihre Schritte üben, ist die Mitte reserviert für die „Großen“, die ihren Tanz einüben: Die Eiskunstlaufabteilung des HC Landsberg bereitet sich auf die Eisgala am Sonntag, 8. März, vor. Und für dieses Event hat Abteilungsleiterin Margit Dirauf ein ganz besonderes Ziel.

Das Programm steht schon – fast jedenfalls. Auch an den letzten Tagen versucht Dirauf noch hochkarätige Läufer nach Landsberg zu locken. Dabei liest sich die Liste der Teilnehmer schon jetzt fast wie ein „Who is who“ der Eiskunstlaufelite. Neben der mehrfachen deutschen Meisterin Annette Dytrt , die zusammen mit Yannick Bonheur auftritt, ist beispielsweise auch Nicole Schott am Start, die amtierende deutsche Meisterin, die in wenigen Wochen bei der Weltmeisterschaft antritt. Verzichten müssen die Landsberger Zuschauer in diesem Jahr allerdings auf Anton Kovalevskyi, der schon mehrmals mit seinem Rückwärtssalto begeisterte. „Er wird in diesem Jahr zum ersten Mal Vater, und das Kind kommt ausgerechnet in diesen Tagen“, sagt Margit Dirauf. In Kontakt bleibt sie mit Kovalevskyi trotzdem: „Vielleicht ist das Kind ja schon da.“

Auftritt mit Dirndl und Maßkrug

Aber auch wenn der „Showman“ der bisherigen Eisgalas diesmal nicht dabei sein sollte, gibt es viele andere, auf die man sich freuen darf. „Wir haben eine Seniorin im Programm, die tritt mit Dirndl und Maßkrug auf“, verrät die Abteilungsleiterin. Überhaupt ist das Programm auf Show ausgelegt. „Ob ein Sprung dreifach oder doppelt ist, ist unserem Publikum nicht so wichtig, es will unterhalten werden“, weiß sie aus Erfahrung.

Und dafür dürften auch Lisa Hanke (22), Sophie Hanke (19) und Anna Rose Jansen (18) mit ihrer Shownummer „Burlesque“ sorgen. Die drei jungen Damen, trainieren beim SC Riessersee und konnten neben bayerischen Meistertiteln auch bereits Podestplätze bei den deutschen Meisterschaften in den Nachwuchsklassen erringen. Auch bei Fabian Piontek , einem deutschen Meisterklasseläufer aus Augsburg , darf man sich auf ein unterhaltsames Programm freuen. Das werden auch sechs Väter von Eiskunstlaufkindern bieten – auch wenn sie nicht die Elemente zeigen, die man für die Meisterklasse beherrschen muss.

Auch der Nachwuchs hat einen Auftritt

Dafür haben sie andere Qualitäten, sie sie bereits mehrmals bewiesen haben – schon bei ihrer Premiere wurden sie erst nach einer Zugabe vom Eis gelassen. Aber diesmal könnte ihr Auftritt den von damals noch toppen. „Wir verraten es noch nicht, aber es wird heiß“, sagt Margit Diraufs Tochter Christine, die nicht nur als Trainerin auf dem Eis steht, sondern sich auch um die Musik für die Auftritte kümmert. Auch der Nachwuchs selbst wird natürlich auftreten. Zur Musik von „Carmen“ gibt es den Eröffnungstanz, an dem alle teilnehmen werden. Geboten werden noch einige Solo-Auftritte und ein Tanz zum Thema „ Biene Maja “. Mit dabei auch Anastasia Martinaj. Sie zeigt ihre Kür, mit der sie eine Woche später bei der bayerischen Meisterschaft antreten wird.

Insgesamt also ein rundes Programm, das um 13.30 Uhr beginnt. Und diesmal will Margit Dirauf einen Rekord aufstellen: „Mein Ehrgeiz ist es, 2000 Zuschauer in die Halle zu locken.“ 1800 waren es bereits einmal vor zwei Jahren, als Aljona Savchenko mit Bruno Massot in Landsberg zu Gast war. Für ausreichend Verpflegung wird an diesem Nachmittag auf jeden Fall gesorgt sein: Während die Kinder sich auf dem Eis vorbereiten, sind die Mütter fleißig am Backen.