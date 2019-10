Beim Fußballspiel der Woche fällt die Entscheidung in der Nachspielzeit

Plus Beim Topspiel der A-Klasse 7 zwischen Windach und Scheuring sind Tore Mangelware. Als alle schon mit einer Punkteteilung rechnen, schlägt der Gastgeber zu.

Lange sah es im Spiel der Woche zwischen Windach und Scheuring nach einem torlosen Unentschieden aus. Doch ein Treffer in der Nachspielzeit entschied das Top-Spiel der A-Klasse 7 tatsächlich noch für den Gastgeber. An dem Tor hatte auch Windachs Spielertrainer Marcel Graf entscheidenden Anteil.

Bei sommerlichen Temperaturen auf dem Windacher Sportplatz – Schiedsrichter Alexis Nana trug trotzdem eine Mütze – trafen im Duell des Tabellendritten und -vierten auch die ehemaligen Teamkollegen Marcel Graf und Michael Stengelmair aufeinander. Beide agieren in ihren Vereinen als Spielertrainer. Graf stellte sich selbst von Anfang an in der Innenverteidigung auf, während Stengelmair sich in der Schlussphase einwechselte.

Der letzte Pass kommt nicht an

Nach einem ersten Abtasten versuchte es Windach immer wieder mit Kontern und schnellen Seitenverlagerungen, doch der berühmte letzte Pass war oft zu ungenau. Der Gast aus Scheuring war effektiver: In der 13. und 35. Minute wurden gute Flanken von Adam Gawron nur knapp verpasst. Den besten Abschluss verbuchte Innenverteidiger Michael Drexl mit einem Freistoß aus 20 Metern, den Windachs Schlussmann Peter Kaindl parierte.

Im zweiten Durchgang kam Windach besser in die Partie, langsam wurden auch die Abschlüsse gefährlicher: Scheurings Benjamin Huhn traf in der 69. Minute mit einem klasse Volleyschuss aber nur den Pfosten, Windachs Maximilian Werbach scheiterte nach einem starken Solo am Scheuringer Torhüter (76.).

Vieles sah nach einem gerechten Unentschieden aus, bis sich in den Schlussminuten die Ereignisse überschlugen.

Elfmeter für die Gastgeber

Zunächst gab es in der 88. Minute Elfmeter für die Gastgeber, doch Maximilian Kettner, zuletzt gegen Greifenberg zwei Mal vom Punkt erfolgreich gewesen, scheiterte am starken Christian Achzet. Aber Windach kam noch zu einer letzten Chance: Nach einem überflüssigen Foul nahe der Mittellinie trat Spielertrainer Graf einen Freistoß maßgenau in den Strafraum, wo Michael Ullrich mit einem schönen Kopfball den umjubelten Siegtreffer erzielte. Nur wenige Sekunden später war Schluss.

SFW: Kaindl, Specht, Neugebauer, Ullrich, Hasselberg, Erdt, Lempert, Zellhuber, Werbach, Kettner, Graf

FCS: Achzet, Berklmeir, Drexl, S. Thoma, Schamberger, Leinsle, Gawron, Huhn, Effenberger, M. Thoma, B. Thoma