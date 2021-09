Bezirksliga

06:53 Uhr

Denklingen hat das Schlusslicht der Liga zu Gast

Der VfL Denklingen (dunkles Trikot) ist in beeindruckender Manier an die Tabellenspitze der Bezirksliga Oberbayern gestürmt. In der schwäbischen Gruppe spielt auch Kaufering oben mit.

Plus Denklingen und Kaufering spielen in der Bezirksliga in ihren Gruppen eine sehr gute Rolle. Beide wollen ihre Spitzenpositionen verteidigen.

Von Margit Messelhäuser

In der Spitzengruppe ihrer jeweiligen Bezirksligen befinden sich der VfL Denklingen (Oberbayern) und der VfL Kaufering (Schwaben). Diese Positionen gilt es am Wochenende zu verteidigen. Während die Denklinger am Samstag (14 Uhr) auf den Heimvorteil bauen können, müssen die Kauferinger auswärts ran (Sonntag, 15 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

