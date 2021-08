Endlich darf auch der VfL Kaufering ran

In Kaufering fiebert man auf den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Schwaben hin. Ein Spieler steht doch noch zur Verfügung.

Beim VfL Kaufering kann man es kaum noch erwarten: Am Samstag steigt der Fußball-Bezirksligist auch in die Saison ein. „Alle um uns rum spielen schon, jetzt wollen wir auch endlich“, sagt Trainer Benjamin Enthart. Und man darf gespannt sein, was die Kauferinger in dieser Saison zeigen: Der Kader hat einige hochkarätige Verstärkungen erhalten.

Die Nachricht schlechthin in den vergangenen Wochen war der Wechsel von Sebastian Bonfert: Der langjährige Kapitän des Bayernligisten TSV Landsberg läuft nun für den Nachbarn in Kaufering auf. „Was da in Landsberg war, da mische ich mich nicht ein“, stellt Enthart sofort klar. „Aber Sebastian Bonfert ist genau die Persönlichkeit, die uns in Kaufering schon so lange fehlt.“

Auch wenn Bonfert der prominenteste Neuzugang ist, so ist er nicht der einzige aus Landsberg (LT berichtete) – unter anderem kamen auch Manuel Wolf und Wolfgang Baumann vom TSV, ein weiterer Neuzugang ist Kilian Pittrich. „Was aber enorm wichtig ist: Die Spieler passen auch charakterlich hervorragend in die Mannschaft“, freut sich Enthart. Und es gab für ihn noch eine gute Nachricht: Fynn Holthuis bleibt dem VfL noch bis Ende September erhalten – er war studienbedingt zunächst als Abgang vermeldet worden.

Die Vorbereitung lieferte denn auch hervorragende Ergebnisse für die Kauferinger. Neben einem beachtlichen 2:1-Erfolg gegen die Bayernliga-A-Junioren des FC Memmingen feierten die Kauferinger auch einen 10:4-Kantersieg gegen den oberbayerischen Bezirksligisten Unterpfaffenhofen. In den fünf Testspielen gab es nur ein Unentschieden gegen Raisting (2:2) – alle anderen Partien entschied das Team von Ben Enthart zu seinen Gunsten.

Trotzdem bleibt Benjamin Enthart vorsichtig: „Ich kann mich noch gut an das Jahr erinnern, als wir den besten Kader aller Zeiten hatten und dann abgestiegen sind.“ Und insofern ist er auch beim Saisonziel vorsichtig: Ein einstelliger Tabellenplatz soll es werden. „Wir standen zuletzt knapp vor den Abstiegsplätzen, also wäre das schon eine tolle Sache.“ Seiner Meinung nach passe die Bezirksliga zu einem Verein wie dem VfL Kaufering.

Gespannt sind nun alle, wie der Auftakt gelingen wird. Ab 14 Uhr ist Viktoria Augsburg in Kaufering zu Gast. „Die anderen Teams einzuschätzen, ist nach der Corona-Pause noch schwerer. Man sieht nur die Spielerwechsel, weiß aber nicht, wie das Team die Pause überwunden hat.“ Seiner Mannschaft sei es gut gelungen, ist Enthart zufrieden. Das wolle man nun beim Auftakt zeigen.

Aufgrund des Kaders sei natürlich Druck vorhanden, die Testspielleistungen nun auch in der Liga zu wiederholen. „Aber das ist ganz gut, dann weiß ich, dass meine Jungs richtig bei der Sache und hoch konzentriert sind.“ Alle beim VfL seien jedenfalls „heiß darauf, dass es endlich losgeht“.

Für die Zuschauer gilt, dass die Kontaktdaten per Luca-App oder handschriftlich erfasst werden, teilt der Verein mit.