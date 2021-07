Denklingen feiert perfekten Start in die neue Liga. Das erste Heimspiel steht an

Auf eine „Standortbestimmung“ hatte Denklingens Trainer Markus Ansorge beim Auftaktspiel in Aubing gehofft: Wo steht seine Mannschaft als Aufsteiger in die Bezirksliga Oberbayern? Auf jeden Fall steht sie sehr gut da und alle freuen sich nun auf das Heimspiel am Sonntag gegen Unterpfaffenhofen (Beginn 16 Uhr).

„Wir müssen jetzt die Euphorie mitnehmen“, wünscht sich Ansorge. Tatsächlich waren die Denklinger in Aubing ja sehr unglücklich in Rückstand geraten, hatten dann aber das Spiel gedreht: Kurz vor Schluss war es Simon Ried gewesen, der mit einem Distanzschuss aus rund 60 Metern den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte.

Er hatte dafür gesorgt, dass die Mannschaft wieder mit Selbstvertrauen an die nächste Aufgabe herangehen kann. „Nach dem Rückstand hatten wir alle gedacht ,oh nein, nicht schon wieder’“, sagt Ansorge in Anspielung auf die teils schwachen Vorbereitungsergebnisse. Dass ausgerechnet Simon Ried dem ein Ende machte, wundert Ansorge nicht: „Er ist einfach ein außergewöhnlicher Fußballer.“

Und er wird auch am Sonntag wieder mit von der Partie sein, allerdings hat Markus Ansorge nicht alle Stammkräfte zur Verfügung. Unter anderem Dominik Karg, Adrian Anisits und Andreas Schießl stehen vermutlich nicht zur Verfügung. „Die Spielerdecke wird dünner“, räumt Ansorge ein – aber dafür hat er einen weiteren Trumpf im Ärmel. Schon zum Auftakt waren etliche Fans mitgereist und am Sonntag beim Heimspiel zählt Ansorge voll auf die Unterstützung der Denklinger Fußballfans, die „einfach super sind“.

Schaden kann die Unterstützung von der Seitenlinie auf keinen Fall, denn mit Unterpfaffenhofen kommt eines der Topteams der Liga. „Die Mannschaft hat abgesehen von der Packung in Kaufering eine sehr gute Vorbereitung abgeliefert“, sagt der VfL-Coach. Sowohl als Team als auch mit guten Einzelspielern könne der Gast überzeugen. Doch Denklingen kann einiges dagegensetzen – nicht nur die Euphorie. (mm)