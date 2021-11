Fußball: Ein ganz besonderer Sieg für den VfL Denklingen

Plus Nach dem letzten Spiel im Denklinger Waldstadion feiern Fußball-Fans und Mannschaft drei Punkte. Es gibt aber noch etwas anderes zu feiern.

Der VfL Denklingen hat es geschafft: Der Bezirksliga-Aufsteiger geht zu Hause ungeschlagen in die Winterpause. Und so verabschiedete sich die Mannschaft mit einem 2:0 gegen Aubing nicht nur vom heimischen Publikum, sondern auch vom altehrwürdigen Waldstadion.