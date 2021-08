Fußball: Kaufering erledigt souverän die Pflichtaufgabe

Plus Der VfL Kaufering übernimmt die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd. Allerdings kann es sein, dass man diesen Platz schon bald wieder abgeben muss.

Der VfL Kaufering ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden: Beim Schlusslicht der Bezirksliga Schwaben, dem TSV Haunstetten, setzte sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Enthart mit 3:0 durch – und ist damit neuer Tabellenführer. Allerdings könnte es sein, dass man diese Position bald wieder abgeben muss.