Perfekter Start

Denklingen holt in Aubing einen Rückstand auf

Besser hätte der Auftakt für Bezirksliga-Aufsteiger VfL Denklingen kaum sein können: Obwohl die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge beim SV Aubing früh in Rückstand geriet, nimmt sie alle drei Punkte mit. Und glänzte auch noch mit einem absoluten Traumtor.

Anfangs taten sich die Denklinger noch etwas schwer – die Nervosität war dann doch zu spüren. Und Aubing legte einen perfekten Start hin, denn schon nach 15 Minuten gingen die Gastgeber – etwas glücklich – in Führung. Nach einer halben Stunde war aber auch der VfL in der Partie drin, erarbeitete sich immer bessere Chancen, aber der Ausgleich wollte nicht fallen – noch nicht.

Kurz vor der Pause war es dann doch so weit. Nach einem Foul an Simon Ried zeigte der Schiri auf den Punkt, und Michael Stahl verwandelte souverän zum 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte bestimmten die Denklinger die Partie und belohnten sich dann auch dafür mit dem Siegtreffer. „So ein Tor habe ich noch nie gesehen“, beschreibt Coach Ansorge den Treffer von Simon Ried. In der 86. Minute kam Ried an den Ball, sah, dass der gegnerische Keeper weit vor dem Tor stand, zog aus 60 Metern ab – und versenkte zum 2:1-Endstand

Nach den durchwachsenen Ergebnissen in der Vorbereitung scheint der VfL genau zum richtigen Zeitpunkt fit zu werden. Und es hat sich bestätigt, was Coach Ansorge bereits im Vorfeld gesagt hatte: Seine Mannschaft sei ein Wettkampfteam.

„Das war natürlich ein super Start“, freut sich der Denklinger Trainer. Und: „Es war auch ein wirklich verdienter Sieg, da wir die bessere Mannschaft auf dem Platz waren.“ (mm)