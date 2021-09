Vieles gemeinsam

Kaufering und Denklingen kämpfen mit denselben Problemen

Vieles haben die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis aktuell gemeinsam: Beide stehen in ihren Gruppen ganz oben – Denk-lingen in Oberbayern, Kaufering in Schwaben. Beide sind heiß, ihre Erfolgsserie fortzusetzen – und beide haben vor den anstehenden Spielen Sorgen mit dem Personal.

Am Sonntag ist Kauferings Trainer Ben Enthart mit seinem Team bei Türkgücü Königsbrunn zu Gast. Da ist noch eine Rechnung offen. „Im Privaten bin ich kein nachtragender Mensch“, sagt Enthart – im Sportlichen aber schon. „Es war vor gut zwei Jahren meine erste Niederlage“, hat er noch genau in Erinnerung und dafür will er nun Revanche nehmen.

Keine einfache Aufgabe, denn als Tabellenfünfte stehen die Gastgeber gut da, aber eine machbare: „Wir können inzwischen ein defensives und ein offensives System spielen, das war mir wichtig und so können wir uns auf die Gegner einstellen.“ Allerdings muss er auf einige Akteure verzichten, die angeschlagen oder im Urlaub sind. „Aber der Rest ist topfit und der Hunger auf Siege ist noch nicht gestillt“, so Enthart.

Diesen Hunger verspüren auch die Denklinger immer noch sehr deutlich. „Wir spielen zu Hause, und da ist immer ein Dreier das Ziel“, sagt Coach Markus Ansorge. Allerdings wird er am Sonntag auf Kapitän Armin Sporer verzichten müssen und auch hinter Ludwig Kirchbichler steht ein großes Fragezeichen, hinzu kommen auch bei ihm Urlauber, keine leichte Sache also.

Auch, weil der Gast SVN München ebenfalls zu den spielstarken Teams zählt. Zuletzt hatte sich Denklingen da gegen Neuried etwas schwergetan. „Man kann aber auch nicht erwarten, dass wir jedes Spiel auf so hohem Niveau abliefern, da mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf.“ Und es hat ja trotzdem fast zum Sieg gereicht – erst in der Nachspielzeit hatte man den 2:2-Ausgleich hinnehmen müssen.

Beide Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr (Kaufering auswärts, Denklingen zu Hause). (mm)