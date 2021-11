Boogie-Woogie-WM: So schneidet das Tanzpaar aus Landsberg ab

Karin Niedermayer und Peter Schütz starten bei der Boogie-Woogie-WM. So fällt die Bilanz der Landsberger aus.

In der Ukraine, genau in Kharkiv, fand vor Kurzem die Weltmeisterschaft im Boogie Woogie statt. Mit am Start waren Karin Niedermayer und Peter Schütz von der FT Jahn Landsberg und die beiden zeigten eine beeindruckende Leistung.

Das Jahn-Paar trat in der Seniorklasse an – einzige Vorgabe dort: Entweder der Tänzer oder die Tänzerin muss mindestens 35, der oder die andere mindestens 40 Jahre alt sein. Zusammen mit drei weiteren Paaren waren die Jahnler für die WM nominiert worden. Für Niedermayer und Schütz war es neben zwei Europameisterschaften die zweite Weltmeisterschaftsnominierung, immerhin belegen sie dank ihrer Erfolge 2919 in der Weltrangliste Platz sieben.

Bei der Organisation der Veranstaltung hatte man auch der Corona-Pandemie Rechnung getragen: Die große Halle hatte eine sehr gute Lüftungsanlage und es gab viel Platz zum Eintanzen, und um Abstand halten zu können. Einzig beim Einmarsch der Nationen hatte man kurz das Gefühl, die Corona-Zeit sei vorbei.

Sieben Paare kommen ins Finale

In den Vorrunden standen jeweils zwei Paare auf der Fläche und stellten sich sieben Wertungsrichtern. Die besten sieben Paare qualifizierten sich fürs Finale. Karin Niedermayer und Peter Schütz mussten in der Vorrunde gegen den Weltranglistendritten antreten – da hieß es ordentlich Gas geben. Das gelang nicht nach Wunsch, die Landsberger reihten sich erst mal auf Platz zehn ein.

In der nächsten Runde lief es beim Jahn-Paar viel besser – letztlich fehlten sieben Zehntel zur Finalteilnahme. Die Landsberger waren dennoch mit diesem achten Platz zufrieden, mehr ging diesmal einfach nicht. (lt)

