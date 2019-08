vor 36 Min.

Brauchen die Fußballer des TSV Landsberg einen neuen Trainer?

Zwischen Coach Hermann Rietzler und der Abteilungsleitung fand am Montagabend ein Gespräch statt. Das Pokalspiel am Dienstag gegen Türkgücü München rückt in den Hintergrund.

Von Margit Messelhäuser

Erst am Montagabend fand ein klärendes Gespräch zwischen Landsbergs Trainer Hermann Rietzler und der Abteilungsleitung des TSV Landsberg statt. „Die Zeichen stehen auf Trennung“, sagte TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl im Vorfeld. „Ich gehe davon aus, dass Hermann Rietzler nicht mehr die erste Mannschaft trainieren wird.“

Ein Nachfolger soll schnell präsentiert werden

Freutsmiedl betont, dass diese wahrscheinliche Trennung nicht von Vereinsseite aus gekommen sei. Im Gegenteil: „Wir wollen Hermann Rietzler gerne in einer anderen Position halten.“ Gleichzeitig müsse man sich aber auch auf die neue Situation einstellen. „Wenn der Trainer sagt, er will so nicht weitermachen, sind wir in der Pflicht.“ Man habe sich nach möglichen Kandidaten umgesehen und „ich hoffe, wir können am Mittwoch einen Nachfolger präsentieren“, so Freutsmiedl, falls es eben zur Trennung käme.

Es könnte ein Neuanfang werden

Wichtig sei der straffe Zeitrahmen auch, da man weitere Spieler verpflichten wolle. „Wir können keine Spieler holen, wenn wir nicht sagen können, wer der Trainer ist“, so der TSV-Pressesprecher. Gleichzeitig müsse auch der Trainer in die Auswahl der Spieler einbezogen werden. In diesem Zusammenhang spricht Freutsmiedl von einem Neuanfang, den man vollziehen wolle. Mit vier Punkten nach sieben Spielen stehen die Landsberger auf dem drittletzten Platz in der Tabelle. Der Abstand auf Rang 13, der den direkten Klassenerhalt bedeutet, beträgt drei Punkte. „Wir haben am Dienstag das Pokalspiel gegen Türkgücü München, das spielen wir eben“, so der Pressesprecher. Am Freitag folge mit Tabellenführer Wasserburg ein „sehr schweres Spiel“, doch danach, so sein Plan „erwarte ich, dass wir eine Serie starten“.

Pokalspiel erst um 19 Uhr

Nicht wie zuerst geplant ab 18 Uhr, sondern erst ab 19 Uhr ist am Dienstag der Regionalligist Türkgücü München im 3C-Sportpark zu Gast. Die Münchner waren bereits zu einem Vorbereitungsspiel Ende Juni in Landsberg gewesen. Damals musste sich der TSV Landsberg mit 0:6 geschlagen geben. Die Münchner, die vor Saisonbeginn auf einen Profi-Kader umgestellt hatten, belegen aktuell den dritten Platz in der Regionalliga.

Im Falle eines Rücktritts von Hermann Rietzler, wird im Spiel am Dienstag vermutlich Florian Mayer, der als Co-Trainer zu Saisonbeginn verpflichtet worden war, dessen Aufgaben übernehmen.

Einen Kommentar zur Situation beim TSV Landsberg lesen Sie hier: Beim TSV Landsberg muss Ruhe einkehren

Themen Folgen