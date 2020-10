Bringt Corona den Landsberger Basketballern mehr Zuschauer?

vor 33 Min.

Der Zuschauerzuspruch war in den vergangenen Jahren bei den Landsberger Basketballern nicht übermäßig. Dass sich dies trotz der Hygienemaßnahmen ändern könnte, kann sich DJK-Vorsitzender Horst Geiger durchaus vorstellen.

Plus Die Basketballer der DJK Landsberg starten am Sonntag zu Hause in die Bayernliga. DJK-Chef Horst Geiger kann sich vorstellen, dass wegen der Pandemie sogar mehr Besucher kommen.

Von Margit Messelhäuser

Die Landsberger Handballer mussten den Saisonstart zwei Mal verschieben (wir berichteten) – jetzt versuchen es die Basketballer. Mit vielen neuen Spielern und dem obligatorischen Hygienekonzept soll am Sonntag, ab 17 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die Hellenen MünchenII der Start in die Bayernliga erfolgen. Horst Geiger, Vorsitzender der DJK Landsberg, erklärt, worauf sich die Zuschauer einstellen müssen.

Turbulent war die Vorbereitung bei den Basketballern – darin unterscheiden sie sich nicht von den Aktiven in anderen Sportarten. „Jetzt sind wir aber erst mal froh, dass wir spielen können“, sagt Horst Geiger. Und am Sonntag werden die Zuschauer beim Heimspiel auch einige neue Gesichter im Team sehen: Vier Spieler wechselten nämlich vom ehemaligen Ligakonkurrenten Kaufbeuren nach Landsberg. Ehemaliger Konkurrent deshalb, weil Kaufbeuren seine Mannschaft abgemeldet hat. „Es hatte schon im Vorfeld Gespräche gegeben“, sagt Geiger, nach dem Rückzug hatten sich weitere Spieler entschlossen, nach Landsberg zu gehen.

Landsberg erhält Verstärkung aus Kaufbeuren

Unter ihnen auch Dominik Tietz, den Geiger als „das Herz der Kaufbeurer Mannschaft“, bezeichnet. Allerdings muss er erst mal pausieren, denn er zog sich vor Kurzem einen Riss der Achillessehne zu und wird wohl erst nach Weihnachten für seinen neuen Verein auflaufen können.

Verzichten müssen die Landsberger auch erst mal auf Coach Ryan Broker. „Er hat vor, Anfang November nach Deutschland zu kommen, momentan ist er noch in Alaska“, so der Vereinsvorsitzende. Aber gerade in Corona-Zeiten sei eine solche Reise mit vielen Fragezeichen verbunden. „Unser Trainer ist jetzt Michael Teichner“, betont Horst Geiger. Wenn Broker kommen kann, müsse man sehen, wie man ihn im Verein einbinden könne.

Die DJK kann nur ein Testspiel absolvieren

Wo die Landsberger Mannschaft stehe, sei abzuwarten. Nur ein Testspiel gegen Weilheim (RegionalligaII) konnte man absolvieren, das ging nach einer guten ersten Halbzeit mit 75:95 verloren. „Mehr war nicht möglich“, sagt Geiger – jetzt müsse man sehen, wie und wie lange die Saison laufe. Angepeilt wird diesmal ein guter Platz im Mittelfeld der Liga, vor dem Abbruch vergangene Saison hatten die Landsberger lange gegen den Abstieg gekämpft.

Neben den sportlichen Aspekten dreht sich diesmal auch alles um Corona. „Wir dürfen 74 Zuschauer in die Halle lassen, wenn die Tribüne nicht ausgezogen ist.“ Blickt man auf die vergangenen Jahre zurück, wäre die Obergrenze kein Problem. „Aber bei den Handballern hat man gesehen, dass zum Spiel der zweiten Mannschaft 70 Zuschauer gekommen sind“, sagt Horst Geiger. „Man kann ja sonst nicht viel machen, vielleicht schauen sich die Leute dann Basketball an.“

Mund-Nasen-Schutz ist in der Halle Pflicht

Für alle, die kommen, gilt aber: Mund-Nasen-Schutz mitbringen, der muss nämlich während des gesamten Aufenthalts in der Halle getragen werden. Deshalb wird man auch vorerst auf einen Kiosk verzichten. „Vielleicht können wir im Laufe der Saison Getränke anbieten, aber vorerst ist das mit den Hygienevorschriften nicht möglich.“ Horst Geiger ist auch gespannt, wie sich die Saison entwickeln wird. „Bislang konnte man wegen Spielermangels kein Spiel verlegen oder absagen“, erklärt er – nun gebe es einen Corona-Paragrafen, der dies ermöglicht. Nämlich dann, wenn drei Spieler auf Corona getestet werden müssen, oder bereits positiv getestet worden sind.

Einige Landsberger Mannschaften wollen nicht antreten

Die Pandemie ist auch daran schuld, dass nicht alle Mannschaften der DJK in dieser Saison antreten werden. „Wir haben eine anonyme Umfrage im Verein gemacht“, so der Vorsitzende. Die habe ergeben, dass neben der U10, 12 und der U16-Mädchen auch die zweite Herrenmannschaft nicht am Spielbetrieb teilnehmen wird. „Wir unterstützen alle, die spielen wollen, zwingen aber kein Team“, sagt Geiger, der die Entscheidung besonders bei den Herren gut nachvollziehen kann: „Wir haben in dieser Mannschaft viele Familienväter und auch Unternehmer, klar, dass da das Risiko zu groß ist.“

Ob Ryan Broker wieder als Trainer der Herren I zur DJK Landsberg zurückkehrt, ist noch unklar. Bild: Jordan (Archiv)

Von Verbandsseite werde dies zwar bislang nicht so gesehen – wenn eine Mannschaft nicht antritt, steigt sie automatisch ab –, doch Horst Geiger erwartet da noch eine Kehrtwende. „Es gibt ja sogar Mannschaften in der RegionalligaI, die sagen, sie können das Hygienekonzept nicht umsetzen.“

Aber auch auf die Besetzung der Teams könnte sich die Pandemie auswirken, so Geiger. Doch etwas überraschend war am ersten Spieltag jedenfalls die Heimniederlage von Burghausen gegen Jahn Freising (56:73). Auch der aktuelle Gast der Landsberger startete mit einer Niederlage: Der BC Hellenen MünchenII musste sich in Gröbenzell mit 74:96 geschlagen geben. Aber ob das aussagekräftig ist? „Es gibt extrem viele Unsicherheiten, wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Horst Geiger.

Kader der DJK: Michael Teichner (Spielertrainer), Paul Brakel, Niklas Brakel, Willi Dressler, David Geiger, Christoph Hornung, Lukas Klocker, Jadranko Matosevic, Mika Schmid (alle DJK); Neuzugänge: Emre Özer, Benedikt Schreiber, Dominik Tietz, Tim Buttler (alle DJK Kaufbeuren), Simon Fiebich, Florian Schumacher, Simon Wais (alle DJK LL U16/18), Mateusz Bobrowski, Felix Böhm.

