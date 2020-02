vor 6 Min.

Cheerleader: Die Landsberg Startlights wollen zur deutschen Meisterschaft

Plus Die Cheerleader der Landsberg Starlights treten am Wochenende bei der Regionalmeisterschaft an. Vier Gruppen hoffen dabei auf einen Titelgewinn und noch etwas.

Von Margit Messelhäuser

Für die Landsberg Starlights steht der entscheidende Wettkampf an: Wer darf bei der deutschen Meisterschaft antreten? Diese Frage wird am Samstag in Hanau entschieden. Dort treten vier Gruppen der Landsberger Cheerleader bei der Regionalmeisterschaft an.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Mit vier Gruppen (im Bild Mädchen der Shining Stars) treten die Landsberger Cheerleader bei der Regionalmeisterschaft an. Bild: Thorsten Jordan (Archiv) Im Sportzentrum in Landsberg hatten die Cheerleader vor Kurzem zur Generalprobe eingeladen und was die zahlreichen Zuschauer zu sehen bekommen hatten, war beeindruckend. Jetzt wird sich in Hanau zeigen, ob es auch im Vergleich mit den anderen Topteams des Südens für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft reichen wird. Die Konkurrenz ist jedenfalls groß und den Landsbergern steht ein langer Tag bevor. Den Anfang machen die Kleinsten, die PeeWees der Shining Stars. Insgesamt gehen fast 30 Teams in dieser Kategorie an den Start, keine leichte Aufgabe, sich die nötigen Punkte zu holen. Die Konkurrenz ist groß Das gilt aber auch für die Shooting Stars und die Lady Stars, die bei den Juniors antreten. Mit 36 Teams ist hier das größte Starterfeld zu verzeichnen – diese treten jedoch in verschiedenen Kategorien an. Und dann sind da noch die Seniors, die Erwachsenen. Mit den Starlights schicken die Landsberger auch hier ein starkes Team ins mit 29 Gruppen stark besetzte Starterfeld. So reizvoll der Titel des Regionalmeisters auch ist: Für die Landsberger Gruppen geht es auch darum, das Ticket für die Deutsche zu lösen. Dazu müssen sie möglichst viele Punkte sammeln, denn erst wenn auch die Regionalmeisterschaften West und Nord über die Bühne gegangen sind, werden die Startplätze für die nationalen Titelkämpfe vergeben. Erst nach dem 22. Februar, an dem die Gruppe Nord ihre Meisterschaften durchführt, wird man sehen, ob es gereicht hat. Und ob man sich am 28. März auf den Weg nach Riesa machen darf.

Themen folgen