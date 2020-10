00:02 Uhr

Corona: Spiel des TSV abgesagt

Das Spiel zwischen dem TSV Landsberg und Kirchanschöring muss erneut abgesagt werden. Diesmal besteht bei einem Landsberger Spieler Corona-Verdacht

Von Margit Messelhäuser

Nichts wird es mit dem Bayernligaspiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring am heutigen Mittwochabend: Die Partie im Landsberger 3C-Sportpark wurde abgesagt. „Ein Spieler von uns hat Fieber und Husten, er muss jetzt einen Corona-Test machen“, teilte Sebastian Gilg, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg, gegenüber dem Landsberger Tagblatt mit. Gilg hatte BFV-Ligenleiter Andreas Mayländer informiert und dieser hat die Partie vorsorglich abgesagt.

Auch wenn der betreffende Spieler, dessen Namen Sebastian Gilg nicht nennen wollte, bislang nur Fieber und Husten habe, „ist es mir zu heiß, das Risiko einzugehen“, so der Abteilungsleiter.

Wie Patrick Freutsmiedl, Pressesprecher des TSV Landsberg, mitteilt, hat sich der Spieler noch am Mittwoch testen lassen. Das Ergebnis würde nun abgewartet, sollte der Spieler Corona haben, müssten Mannschaft und Umfeld in Quarantäne.

Damit fällt dieses Spiel nun schon zum zweiten Mal Corona zum Opfer. Wie berichtet, hatte zunächst Kirchanschöring die Partie absagen müssen. Das Spiel hätte den Neustart für die Landsberger Fußballer nach der langen Corona-Pause bedeutet, war aber kurzfristig abgesetzt worden, nachdem bei den Gästen ein Corona-Verdacht bestanden hatte.

„Für uns ist es natürlich nervig, da wir in keinen Rhythmus kommen“, sagt Sebastian Gilg. Bislang haben die Landsberger seit dem Neustart am 19./20. September nur die Partie in Wasserburg austragen können, die mit einem 1:1-Unentschieden endete. Am Wochenende steht für den TSV Landsberg das Pokalspiel beim Kreisligisten SVO Germaringen an, Beginn ist am Sonntag, um 16 Uhr.

Themen folgen