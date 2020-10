06:57 Uhr

Corona zwingt die Schützen im Kreis Landsberg zu einer Zwangspause

Plus Wegen der Corona-Pandemie ist die 1. und 2. Bundesliga Luftgewehr und Luftpistole bereits abgesagt. Jetzt ziehen auch die Gaue Landsberg und Ammersee nach. Wie es weitergeht.

Von Karlheinz Fünfer

Die Corona-Pandemie hinterlässt bei den Schützen nun auch auf regionaler Ebene tiefe Spuren. Nicht nur in der 1. und 2. Bundesliga wurden die Punktkämpfe für die Saison 2020/21 komplett abgesagt (LT berichtete), auch die Vorstände der beiden Schützengaues Landsberg und Ammersee haben entschieden, dass die Rundenwettkämpfe auf Gauebene komplett entfallen. In anderen Klassen gibt es noch Fragezeichen.

Der Gauvorstand Ammersee hatte sich bereits kurz vor der Bundesliga-Entscheidung des DSB dazu entschlossen, alle Rundenwettkämpfe auf Gauebene ausfallen zu lassen. Vorausgegangen war eine Befragung der beteiligten Vereine. Der zufolge wären nur wenige Mannschaften in den einzelnen Gruppen bereit gewesen, eine reguläre Punktrunde durchzuführen.

Ammersee-Vereine wollen keinen Fernwettkampf

Die angebotene Variante Fernrundenwettkampf – also ohne direkten Kontakt der Mannschaften – war am wenigsten beliebt. „Es ist uns sehr wohl bewusst, dass hier ein Stück Sportsgeist auf der Strecke bleibt. Wir sahen es aber unter den momentanen Bedingungen als gegeben und vor allem als notwendig an, von der Durchführung Abstand zu nehmen“, kommentiert die Entscheidung Reinhold Domes, der für den Vorstand die Befragung der Vereine durchgeführt hatte.

Schon länger hatte festgestanden, dass es in dieser Saison im Gau Ammersee auch keinen Gaujahrtag und kein Gaukönigsschießen mit folgender Proklamation geben wird.

Der Gau Landsberg beruft eine außerordentliche Sitzung ein

Inzwischen zieht auch der Gau Landsberg in die gleiche Richtung. Auf einer außerordentlichen Sitzung des engeren Vorstands wurde dem Rundenwettkampf eine generelle Absage erteilt. Dies gilt auch für die Nachwuchsschützen, die bereits drei Runden ausgetragen hatten. Doch nun ist Schluss.

Landsbergs Gauschützenmeister hofft auf Akzeptanz

„Ich hoffe, dass dieser harte Schritt auf eure Akzeptanz und euer Verständnis trifft. Es war auch für uns keine einfache Entscheidung. Jedoch ließ uns die Verantwortung für unsere Schützen und letztlich auch für das Ansehen der Schützen in der Öffentlichkeit eigentlich keine große Wahl“, betont Gauschützenmeister Peter Brich in seiner E-Mail an die Vereine. Das Gaukönigsschießen und der damit verbundene Gauschützenball entfallen in diesem Jahr ebenfalls.

Bayernliga-Schützen müssen abwarten

Offen bleibt, wie die Lösung in der Bayernliga und im Bezirk Oberbayern aussehen wird. Die Auflageschützen haben in der Bezirksliga ihre erste Runde bereits ausgetragen. Noch ist für das Wochenende der Auftakt mit dem Luftgewehr in der Oberbayernliga (mit Emmenhausen) und den Bezirksligen (mit Schwabmühlhausen und Penzing) geplant.

