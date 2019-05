vor 36 Min.

DSC eröffnet Saison mit einer Regatta

Talente des Dießener Vereins siegen und wechseln die Bootsklasse für ihren Traum

Der Diessener-Segel-Club (DSC) startet traditionell mit der „Skiffmania“-Regatta in die neue Segelsaison. Diesmal waren Teilnehmer aus fünf Nationen am Start. Insgesamt beteiligten sich in den fünf Klassen 42 schnelle Skiffboote an der Regatta.

Die Skiffboote zählen aufgrund leichter Carbonrümpfe und Carbonmasten zu den schnellsten Segelbootklassen und erreichen auf dem Wasser Höchstgeschwindigkeiten bis etwa 50 Kilometer je Stunde. Die Regatten fanden an den ersten beiden Tagen bei Starkwind bis Stärke 7 auf der Beaufortskala statt. Am letzten Tag herrschten dann abflauende Winde.

Mit dabei und erfolgreich waren unter anderem Jonas Schupp und Moritz Hagenmeyer. Sie siegten in der 29er-Klasse. Sie werden aber bald in die olympische 49er-Klasse umsteigen mit dem Ziel an Olympia teilzunehmen. In der 49’er siegten Max Bergauer und Thomas Tichy vom Starnberger See.

In der Klasse 14-Footer hatten am Ende Miriam Denninger und Fabio Pfisterer vom Bodensee die Nase vorn und bei den 18-Footern siegten Jesper Broendum, Philipp Nocke und Soeren Clausen aus Hadsund in Dänemark, die am weitesten angereiste Mannschaft. In der Klasse JMoth, siegte Maximilian Mäge vom Starnberger See. (lt)

Themen Folgen