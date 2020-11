vor 36 Min.

Das Kommando für den Stechschuss kommt per Telefon

Die Luftgewehrmannschaft der FSG Dießen nimmt an einem Fernwettkampf teil. Aber wie lange noch?

Derzeit herrscht wegen des Corona-Lockdowns kompletter Stillstand bei den Amateursportlern im Landkreis. Einzig der HC Landsberg darf in der Eishockey-Oberliga spielen, da diese Liga den Profisportlern zugerechnet wird. Aber wie ist es mit den Schützen in der 1. Bundesliga? Ist das nun Profi- oder Amateursport? Jakob Stainer, Schützenmeister der FSG Dießen, wartet gespannt auf eine Entscheidung, denn die hat großen Einfluss darauf, wie es bei der Luftgewehrmannschaft weitergeht.

Dass der Deutsche Schützenbund schon frühzeitig die Wettkämpfe in der 1. und 2. Bundesliga abgesagt hatte, davon war nicht nur die Luftgewehrmannschaft der Dießener, sondern auch das Luftpistolenteam aus Scheuring betroffen. Besonders bitter war die Absage jedoch für Dießen, da die Mannschaft erst frisch in die höchste Klasse aufgestiegen war. Jetzt allerdings hat sich eine Möglichkeit ergeben, doch auf höchster Ebene Wettkämpfe durchzuführen – die Frage ist nur: Wie lang noch?

Nach Absage der Bundesligen im Süden hat sich nämlich eine Initiative gegründet, ausgehend vom Post SV Plattling, die versuchen will, Wettkämpfe als Fernwettkämpfe durchzuführen und dabei virtuell alle Interessierten live mitzunehmen. Dabei tritt jede teilnehmende Mannschaft an ihren eigenen Schießständen unter Einhaltung der Abstandsregelungen und Schutz- und Hygienevorschriften an. Der Start der Partien erfolgt immer gleichzeitig und die Live-Ergebnisse werden direkt im Internet übertragen. So ist jeder jederzeit über die Ergebnisse und den aktuellen Stand informiert, auch die Schützen selbst. Auch nötige Stechen sollten so erfolgen.

Und es funktionierte. Die ersten beiden Wettkämpfe haben die Dießener so bereits ausgetragen. „Es hat alles prima geklappt“, sagt FSG-Schützenmeister Jakob Stainer. Sogar die nötigen Stechschüsse habe man regelkonform und perfekt austragen können. „Dabei muss die Mannschaft, die als Gastgeber antritt, das Kommando geben. Das haben wir dann per Telefon gemacht.“

Dabei lief es für die Dießener hervorragend: Am Ende standen zwei 4:1-Siege, ein Wettkampf sogar mit zwei Stechen, für die FSG Dießen zu Buche. Sowohl gegen Sassanfahrt als auch gegen Plattling.

Gewonnen habe aber vor allem der Schießsport, so Stainer, der gezeigt habe, dass auch unter Einhaltung strengster Schutz- und Hygienevorschriften spannender Sport möglich ist.

Der nächste Wettkampf in dieser Form soll am 8. November stattfinden – ob er auch durchgeführt werden kann, muss nun abgewartet werden. (mm)

