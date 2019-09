vor 50 Min.

Den Landsberger Handballern ist der Start misslungen

Den Handballern des TSV Landsberg ist der Auftakt in die Punktrunde misslungen. Das lag aber nicht an einem übermächtigen Gegner.

Im Auftaktspiel zur neuen Saison unterlaufen den Landsberger Handballern zu viele Fehler. Im Allgäu gibt es eine knappe Niederlage.

Nicht geglückt ist den Landsberger Handballern der Start in der Bezirksoberliga. Bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf hatte man sich mehr erhofft, musste sich aber am ersten Spieltag mit 21:24 geschlagen geben. Ausschlaggebend dafür war mehr die eigene Fehlerquote als ein übermächtiger Gegner. „Dumm gelaufen, aber kein Beinbruch“, war das Fazit von Abteilungsleiter Roland Neumeyer, der die Mannschaft mit zahlreichen Fans begleitete. Für Aufregung sorgte vor Kurzem die Nachricht, dass die Handballabteilung ihren Stammverein TSV Landsberg verlassen wollen.

Den Vorsprung ausgebaut

Zu Beginn zeigten die Landsberger, dass sie schon einiges drauf haben und legten schnell ein 2:0 (3.) vor. Doch dann wollte man zu viel und kassierte in doppelter Unterzahl den Ausgleich. Mit einem schönen Unterarmwurf sorgte Neuzugang Max Kaltstein wieder für die Führung. Aus der sicheren Abwehr heraus baute man diese auf 6:3 (10.) aus. Weiter konnte man den Vorsprung nicht ausbauen, auch weil die Manndeckung für Spielgestalter Fynn Meier Unsicherheit ins Landsberger Angriffsspiel brachte (10:7/20.). Aber man profitierte von den von Fynn Meier sicher verwandelten Siebenmetern.

Eine erneute doppelte Unterzahl der Landsberger – beide Teams spielten mit hohem körperlichen Einsatz – nutzte die SG zum Ausgleich (11:11/27.). Der Landsberger Angriff tat sich schwer und so musste man vor der Pause sogar noch den Rückstand hinnehmen (11:12).

Gut aus der Pause gekommen

Nach der Pause schien man wieder besser in Tritt zu kommen und ging 14:13 in Führung (35.). Als dann noch der sichere Dominik Keller im Landsberger Tor einen Siebenmeter hielt, es sah gut aus. Aber nicht lange: Im Angriff lief es nicht mehr rund und in der Abwehr leistete man sich zu viele Fehler. Beides nutzten die Gastgeber, um auf 17:14 wegzuziehen.

Doch Landsberg kämpfte sich wieder ran und in der 53. Minute gelang Youngster Sebastian Ketterer der 20:20-Ausgleich – zumindest ein Punkt schien in Reichweite. Aber eine mögliche Führung wurde vom Gastgeber verhindert, als man Christoph Stöcker beim Gegenstoß stoppte. Jetzt wurde es hektisch und lief unglücklich für die Landsberger. Man kassierte zwei Gegentore, traf zwar selbst auch einmal, aber der letzte Siebenmeter wollte nicht rein (21:22/59.). Als dann auch noch der letzte Ball nicht den Weg ins gegnerische Tor fand, gelang der SG mit einem Gegenstoß das Tor zum 24:21-Endstand.

Was der Trainer kritisiert

„Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt, da hat im Angriff nach der ersten Viertelstunde zu wenig funktioniert. Die Sicherheit bei den Automatismen hat oft gefehlt“, war Trainer Dirk Meier nach dem Spiel nicht zufrieden. „Was Kampf und Einstellung angeht, kann man der Mannschaft sicher keinen Vorwurf machen, der Wille war da. Aber das waren einfach zu viele Fehler, da haben wir es unseren Gastgebern unnötig leicht gemacht.“ (lt)

TSV Landsberg: Leif Erhard, Dominik Keller, Markus Bräutigam (2), Christoph Stöcker (2), Tobias Giez (2), Johannes Krauter, Fynn Meier (9/6), Moritz Hierstetter, Max Kaltstein (3), Alexander Schwarz, Sebastian Ketterer (1), Gatto Piepenburg, Jonathan Giez, Mustafa Uyar (2)

