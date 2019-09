vor 20 Min.

Denklingen ist jetzt Spitzenreiter

Der VfL profitiert von einem Ausrutscher des FC Penzing

Im hart umkämpften Spitzenspiel der Kreisliga gab es für Tabellenführer Penzing nichts zu holen. Mit 2:0 mussten sich die Gäste gegen den Tabellendritten Mammendorf geschlagen geben. Für den FCP ist das die erste Niederlage der Saison. Früh liefen die Gäste einem Rückstand hinterher und obwohl der FCP kämpfte, wollte das Tor nicht fallen.

Mammendorf machte nach dem 1:0 hinten dicht und setzte auf lange Bälle aus der eigenen Hälfte. Nach der Pause baute Penzing sein Spiel offensiver auf. Unter anderem die Latte verhinderte aber den Ausgleich. Gegen Ende stellten die Gäste in der Abwehr sogar auf Dreierkette um. Es mangelte aber bei der Chancenverwertung. Mammendorf machte kurz vor Schluss den Sack durch einen erfolgreichen Konter zu.

Gelegen kommt die Penzinger Niederlage dem VfL Denklingen. Der zuvor Tabellenzweite schiebt sich durch den 3:1-Sieg zu Hause gegen Peiting an die Tabellenspitze - mit einem Punkt mehr bei einem Spiel weniger als der FCP. Besonders glanzvoll war der Heimauftritt gegen den TSV Peiting aber nicht. Zwei späte Treffer bescherten der Mannschaft den Erfolg. „Das war glücklich“, bekannte Trainer Markus Ansorge nach dem schwachen Auftritt seiner Elf gegen seinen Heimatverein. In der ausgeglichenen ersten Hälfte bekamen die Zuschauer nur wenige gute Aktionen zu sehen.

Die Gäste nutzten eine der wenigen zur Führung (24.). Gleich nach dem Wechsel erzielte Simon Ried per direkt verwandeltem Freistoß den Ausgleich. Mit einer Glanzparade verhinderte VfL-Keeper Manuel Seifert den neuerlichen Rückstand. In der Schlussphase setzte sich dann die individuelle Klasse der Denklinger durch. Erneut Simon Ried und Stephan Schilcher (86.) nach einer Ecke machten den Heimdreier perfekt.

Weil zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert, belohnte sich am Ende aber nicht. Gegen Maisach kamen die Hausherren nicht über ein 0:0 hinaus. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte agierten die Defensivreihen auf beiden Seiten sicher. Nach der Pause war dann erst Maisach gefährlich, ein Heber ging aber über das Tor. Dann hatte Weil in der 70. Minute durch Markus Reisacher die Großchance, sein Abschluss nach einem Alleingang landete knapp neben dem Tor. Beide Mannschaften hatten im Anschluss noch Chancen, ein Tor wollte aber nicht mehr fallen.

Mammendorf - Penzing: 1:0 Eberle (8.), 2:0 Haag (86.)

Denklingen - Peiting: 0:1 Stadler (24.), 1:1 Ried (47.), 2:1 Ried (83.), 3:1 Schilcher (86.)

