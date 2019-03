vor 21 Min.

Denklingen kann jetzt ohne Druck spielen

Der VfL wird den Abstieg wohl nicht mehr vermeiden können. Am Mittwoch kommt es zum Derby gegen Penzing.

Bereits am Mittwoch geht es für die oberbayerischen Bezirksligisten weiter, dann steht das Nachholspiel Penzing - Denklingen an (19.30 Uhr). Ein Kellerderby, das nur mehr Penzing helfen kann, die Klasse zu halten.

Mit 3:1 erfüllte der VfL Kaufering die Pflichtaufgaben gegen Schlusslicht Buxheim, wobei eigentlich nach einer halben Stunde schon die Vorentscheidung gefallen war, denn dem 1:0 durch Nick Lässig (8.) folgte in der 34. Minute das 2:0 durch Sören Göbel, nach Doppelpass mit Lässig, und dieser Vorsprung war für Kaufering schon mehr als nur die halbe Miete. Lässig, den Coach Lüko Holthuis diesmal von Anfang an brachte, nutzte seine Chance. „Im letzten Spiel war er nicht zum Einsatz gekommen, und etwas stinkig auf mich, jetzt hat er seine Chance bekommen und es sehr gut gemacht.“ Lässig war an allen drei Toren beteiligt.

Kaufering erledigt seine Pflichtaufgabe souverän

Das dritte leitete er nämlich auch ein: Seinen Schuss in der 48. Minute wehrte der Buxheimer Keeper unglücklich ab, sodass der Ball vom eigenen Mann ins Tor sprang. Nach der Pause wurde die Partie hektischer. Die Rote Karte für Philipp Graf (58.) hatte damit aber nichts zu tun: „Es war ein Foul und die Schiris haben es als letzten Mann gewertet“, schildert Holthuis die Situation. In der Schlussminute hätte der VfL noch erhöhen können, aber Sandro Pantner verschoss einen Strafelfmeter.

In einer ereignisarmen Begegnung behielt am Ende der SC Fürstenfeldbruck gegen den FC Penzing mit einem schmeichelhaften 1:0-Sieg die Nase vorne. Beide Teams zeigten über die ganze Spieldauer, warum sie im Keller der Liga stehen. Hüben und drüben entstanden aus den Bemühungen, spielerische Akzente zu setzen, kaum mehr als eine Handvoll ungefährlicher Torsituationen. So resultierte auch der einzige Treffer aus einem kapitalen Fehlgriff des Penzinger Keepers nach einer Ecke der Brucker –die Rettungsaktion der Abwehrspieler kam zu spät.

Der FCP scheiterte wieder einmal an der mangelnden Passqualität. Kaum einmal gelang das finale Zuspiel in die Spitze, zu groß war die Lücke zwischen Abwehr und Angriff. Auch die Gastgeber zeigten sich in ihren spielerischen Fähigkeiten sehr limitiert. Trotzdem verstanden sie es, die Schlussoffensive der Gäste mit kleinen Fouls und schauspielerischen Einlagen schadlos zu überstehen. „Quo vadis Penzing“? Diese Frage werden Trainer und Mannschaft mit einer deutlichen Leistungssteigerung schon im Heimspiel am Mittwoch gegen Denklingen beantworten müssen.

Ein Blick auf die Tabelle reicht

„Wer die Tabelle sieht, weiß, was Sache ist.“ Stephan Egner, Trainer beim VfL Denklingen, sieht die Situation nüchtern. Nach der 1:2-Niederlage bei München Laim ist der Klassenerhalt eigentlich nicht mehr zu schaffen. Auch diesmal war Denklingen zwar spielerisch und läuferisch besser, konnte daraus aber keinen Nutzen ziehen.

Eine ganz unglückliche Figur machte Denklingens Keeper beim ersten Gegentor. „Danach dauerte es etwas, bis wir uns wieder fingen.“ Trotz des ungeliebten Kunstrasens war danach Denklingen die bestimmende Mannschaft, der Ausgleich war auch hochverdient. Doch als der VfL auf den Siegtreffer drängte, gelang Laim mit einem Konter das entscheidende Tor.

„Wir wollen jetzt die Saison gut zu Ende spielen“, sagt Egner. Und wer weiß: „Vielleicht gelingt uns mehr, wenn der Druck weg ist.“ An Motivation mangle es nicht – schon gar nicht beim Derby in Penzing.

Kaufering - Buxheim: 1:0 Lässig (8.), 2:0 Göbel (34.), 3:0 Schenk (48./ET), 3:1 Böhm (75.); Rot: Graf (58./VfL); Gelb-Rot: Müller (68./FCB)/(mm)

SC FFB - Penzing: 1:0 Edebiri (58.)/(gema)

Mü Laim - Denklingen: 1:0 Diaby (16.), 1:1 Schießl (56.), 2:1 Stanoev (81.)/(mm, Archivfoto:leit)

