18:00 Uhr

Denklingen und Penzing dominieren die Kreisliga

Penzing und Denklingen bleiben an der Tabellenspitze. Jahn Landsberg beweist Effizienz und Weil rennt früh einem Rückstand hinterher.

Landkreis Einen souveränen 5:1-Sieg hat der VfL Denklingen in Maisach eingefahren und verteidigt damit den zweiten Tabellenplatz. Die Heimelf hatte zwar nach etwa fünf Minuten die erste Großchance der Partie, anschließend war aber nur noch der VfL am Drücker. Das Team erspielte sich viele Chancen und ging verdient in Führung. Kurz nach der Pause bauten die Gäste diese durch einen Treffer nach einer Ecke auf 2:0 aus. Im Anschluss musste Denklingen zwar einen Gegentreffer hinnehmen, stellte aber schon bald den alten Abstand wieder her. Vor allem Michael Stahl, Dominik Karg und Simon Ried zeigten laut Trainer Markus Ansorge eine starke Leistung.

Der VfL hat weiterhin zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Penzing, der mit 6:0 die Gäste aus Oberalting dominierte. Allerdings hat Denklingen eine Partie weniger absolviert. Penzings Trainer Jürgen Lugmair war nach dem Spiel „sehr zufrieden“. Zur Pause stand es noch nur 1:0, in der zweiten Hälfte ließ Penzing aber nicht mehr locker. Maurus Adam schoss gleich drei Tore.

Auch Jahn Landsberg konnte sich über einen Sieg freuen. Mit 4:1 gewann das Team gegen die Gäste aus Moorenweis. Und das, obwohl Moorenweis in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft war. Die Gäste nutzten ihre Chancen jedoch nicht. Stattdessen gelangen den Jahnlern zwei Treffer aus dem Nichts. Nach der Pause wurde Yannik Dillinger vom Ellbogen eines Gegenspielers am Auge getroffen und musste mit einer Platzwunde ausgewechselt werden. Moorenweis erspielte sich in der zweiten Hälfte kaum noch Chancen.

Der FC Weil musste gegen Absteiger Fürstenfeldbruck eine 3:1-Niederlage hinnehmen. Wie bereits in den vergangenen Spielen verschlief der FC die Anfangsphase und lief früh einem Rückstand hinterher. Fehlerhaftes Stellungsspiel nach einer Ecke führte zum 0:2. Erst dann kam Weil etwas besser in die Partie und nutzte einen Abwehrfehler zum Anschlusstreffer. Kurzzeitig gewann man den Eindruck, dass Weil doch noch etwas holen kann. Nach der Pause machte diese Hoffnung aber ein erneuter Gegentreffer nach einer Ecke zunichte. Mehr als ein Pfostentreffer für Weil sprang im Anschluss nicht mehr heraus. Die spielstarke Heimelf vergab noch etliche Chancen und gewann verdient.

Maisach - Denklingen 1:5; 0:1 Schiessl (42.), 0:2 Ried (49.), 1:2 Riedl (59.), 1:3 Härtter (61, ET), 1:4 Karg (80.), 1:5 Karg (84.); Gelb-Rot: Schiessl (83., VfLD) / (man)

Jahn LL - Moorenweis 4:1; 1:0 Wilhelm (23.), 2:0 Ulsamer (38.), 3:0 Morina (55.), 3:1 Bingießer (65.), 4:1 Morina (91.) / (ars)

Penzing - Oberalting 6:0; 1:0 Adam (29.), 2:0 Noder (63.), 3:0 Nichelmann (67.), 4:0 Adam (76.), 5:0 Adam (85.), 6:0 Noder (89.) (lt)

FFB - Weil 3:1; 1:0 Edebirir (2.), 2:0 Osmanovic (19.), 2:1 Greinwald (34.), 3:1 Oja (54.) / (rr)

