Der Absteiger empfängt den Aufsteiger

Der VfL Denklingen erwartet den FC Weil. Die Trainer haben ganz unterschiedliche Probleme

Bezirksliga-Absteiger gegen Kreisklassen-Aufsteiger heißt es im Landkreisderby, wenn am heutigen Samstag der VfL Denklingen und der FC Weil in der Kreisliga 2 aufeinandertreffen. Dabei lief der Saisonstart für beide Mannschaften perfekt. Denklingen konnte seine ersten beiden Partien für sich entscheiden. Und auch Weil startete am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg in Altenstadt erfolgreich in der neuen Umgebung. Gespannt darf man sein, wie Weil die starke Offensive der Heimelf in Schach halten kann. Anstoß in Denklingen ist um 15 Uhr.

Abgesehen von der Chancenverwertung beim 3:2-Erfolg gegen Bernbeuren ist der neue VfL-Coach Markus Ansorge mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden. Auch die Vorbereitung lief gut: „Das hat richtig Spaß gemacht und eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 32 Spielern ist einfach klasse“, so der 53-Jährige, der in Peiting wohnt.

Auch für die Zukunft sieht Markus Ansorge, der in einer Firma Leiter im Qualitätsmanagement ist, gute Perspektiven: „Der Zusammenhalt und die Kameradschaft hier sind sehr gut. Und mit den Neuzugängen Simon Ried, Michael Stahl und Lukas Greif haben wir drei echte Verstärkungen bekommen.“ Deshalb hat Ansorge, der den SV Raisting in der Landesliga trainierte, auch die Qual der Wahl wegen des großen und ausgeglichenen Kaders.

Den heutigen Gegner aus Weil kennt er nicht und warnt aber, denn „Aufsteiger haben immer eine besondere Motivation und sie sind mit Sicherheit lauf- und kampfstark und werden alles geben“. Dennoch sieht Markus Ansorge seine Mannschaft individuell stärker und möchte die drei Punkte in Denklingen behalten.

Ganz anders ist derzeit die Situation beim Gast aus Weil. „Durch viele Verletzte, auch noch aus der vergangenen Saison, und Urlauber haben wir wirklich große Personalprobleme“, so FCW-Coach Martin Geier, der die Mannschaft bereits im ersten Jahr seiner Trainertätigkeit zum Aufstieg in die Kreisliga geführt hat. Unter den vielen Ausfällen litt natürlich auch die Vorbereitung, aber das sei halt so, da müsse man durch, so der 39-Jährige.

Der Inhaber der B-Lizenz sieht auch den 2:0-Sieg seiner Mannschaft in Altenstadt realistisch und meint dazu: „Da hatten wir das Quäntchen Glück, das man halt einfach braucht. Der Sieg war aber letztlich nicht unverdient.“

Verzichten muss Martin Geier aus unterschiedlichen Gründen auf drei Spieler der vergangenen Partie. Und sieht auch deshalb Denklingen als großen Favoriten. Der Weiler Trainer weiß auch um die Neuzugänge der Gastgeber und deren Stärke, schließlich besitzen alle Landesliga-Erfahrung. „Denklingen ist für mich einer der Aufstiegskandidaten und auch Favorit in diesem Spiel.“ Deshalb wäre Martin Geier mit einem Punkt mehr als zufrieden. (mube)

