vor 8 Min.

Der Eichler-Cup geht nach Wien

Rapid Wien (rote Trikots) gewann das Finale des Eichler-Cups gegen RB Leipzig. In diesem Jahr wurde das Turnier nur an einem Tag ausgetragen.

Das internationale Turnier in Stoffen findet diesmal in abgespeckter Version statt

Der „Eichler-Cup“ zum Ende der Sommerferien ist bereits Tradition. Zum vierten Mal wurde dieses Turnier für U15-Fußball-Teams in diesem Jahr ausgetragen. Aufgrund der Änderung der JFG Lechrain in die SG Lechrain fand das Turnier in diesem Jahr zwar in einer etwas abgespeckten Version statt – spannende Spiele gab es auf dem Sportplatz in Stoffen aber dennoch zu sehen.

Bei diesem Turnier haben regionale Nachwuchsteams die Gelegenheit, sich mit nationalen und internationalen Vertretern von Profiklubs zu messen. Und so war das Teilnehmerfeld auch diesmal hervorragend besetzt.

Neben den Gastgebern, der neu gegründeten SG Lechrain, und Vertretern des FC Königsbrunn und des VfL Kaufering sorgten besonders die Abordnungen vom RB Leipzig, FC Ingolstadt, FC Heidenheim sowie Grashopper Zürich und SK Rapid Wien für Begeisterung bei den zahlreichen Zuschauern. Und was die Nachwuchs-Kicker trotz der hohen Temperaturen in den Gruppen- und Platzierungsspielen zeigten, war beeindruckend.

Nach zahlreichen spannenden Partien konnten sich die jungen Österreicher von Rapid Wien in einem packenden Finale gegen die roten Bullen aus Leipzig mit 2:0 durchsetzen. Damit geht der Wanderpokal um den internationalen Eichler-Cup nach den Vorjahressiegern vom FC Bayern München bis zur nächsten Austragung im kommenden Jahr in die österreichische Landeshauptstadt.

Die SG Lechrain musste sich im Platzierungsspiel dem FC Heidenheim nach Elfmeterschießen geschlagen geben und belegte damit den sechsten Platz. Auch im kommenden Jahr soll der Eichler-Cup wieder die Talente der Profi-Vereine anlocken, möglicherweise soll das Turnier dann auch wieder an zwei Tagen durchgeführt werden. (lt)

