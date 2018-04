Der Ex-Profi-Schiri  gibt den Kollegen Tipps

vor 49 Min.

Lutz Wagner schickt Marc van Bommel in der Bundesligasaison 2007/2008 im Spiel FC Bayern gegen den Hamburger SV mit Rot vom Platz. Jetzt referierte der ehemalige Bundesligaschiedsrichter in Türkenfeld.

Die Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB hat mit Lutz Wagner einen prominenten Gast. Worüber er bei seinem Vortrag sprach.

Mit dem früheren Profi-Schiedsrichter Lutz Wagner hatte die Gruppe Ammersee/FFB einen besonderen Gast beim Pflichtabend – der auch für einen vollen großen Saal im Gasthaus Hartl in Türkenfeld sorgte. Zurecht, denn Wagner zeigte als Referent in Sachen Regelwerk genauso professionell wie in den Jahrzehnten als aktiver Schiedsrichter mit rund 500 Spielen im Profibereich. 197 davon pfiff er in der Fußball-Bundesliga.

In rhetorisch begeisternder Art referierte er über die Präzision des Regelwerks und den Spielraum, den die Schiedsrichter haben. Dabei machte er deutlich, welch hohe Maßstäben der DFB, dessen Lehrwart er ist, an seine Top-Schiedsrichter legt. Wagner appellierte an die Schiris im Amateurbereich, authentisch zu bleiben: „Regeln allein reichen nicht, es kommt genauso auf Eure Persönlichkeit an.“ (lt)

