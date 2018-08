Der FC Penzing enttäuscht im Heimspiel gegen Berg

vor 52 Min.

Nach einem schwachen Auftritt unterliegt der FC Penzing dem MTV Berg mit 0:3. Die Niederlage hätte noch deutlich höher ausfallen können.

Von Margit Messelhäuser

Zumindest konnten die Penzinger eine Blamage verhindern, eine deftige Niederlage setzte es für die Mannschaft von Roland Krötz dennoch: Mit 0:3 unterlag der FCP am Freitagabend dem MTV Berg. Verdient, denn die Gäste zeigten sich deutlich zielstrebiger, besser in den Zweikämpfen und einfach bissiger. Schon zur Pause war die Partie entschieden, immerhin konnten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit weitere Gegentreffer vermeiden.

Penzing hat sein Glück aufgebraucht

Das Glück haben die Penzinger nach den beiden Auswärtserfolgen in Denklingen und bei Herta München aufgebraucht. Und spielerisch konnten sie gestern dem MTV Berg nicht Paroli bieten. Jeweils eine Torchance in der ersten und zweiten Hälfte sowie eine halbe Chance, nachdem sich der Gästekeeper und sein Mitspieler uneins waren, das war es aufseiten der Penzinger.

Trotzdem war die Führung der Gäste etwas glücklich, denn ob dem Freistoß, der in der 18. Minute zum 0:1 führte, wirklich ein Foul vorangegangen war, da kann man geteilter Meinung sein. Dass dieser Freistoß an der Mauer vorbei unten neben dem Pfosten einschlug, ließ Penzings Keeper nicht gut aussehen.

Die Pause unterbricht den Sturmlauf von Berg

Vielleicht hätte das Spiel noch eine andere Richtung bekommen, hätte Josef Noder in der 20. den Ausgleich geschafft, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Und dann war wieder Berg an der Reihe: Die Gäste bestimmten klar die Partie und Penzing fand einfach keine Mittel. Ein schneller Angriff in der 38. Minute brachte das 2:0 für die Gäste und nur vier Minuten später fiel auch noch das 3:0: Drei Versuche hatten die Gäste, bis sie den Ball im Tor unterbrachten – Penzing schaute zu. Nicht umsonst forderte Thomas Bretthauer von seinen Mitspielern lautstark, jetzt Charakter zu zeigen – die Pause unterbrach zumindest den Sturmlauf von Berg.

Das vierte Gegentor wird nicht anerkannt

In der zweiten Halbzeit war Penzing etwas aktiver, aber das reichte nicht aus, um die Gäste in Verlegenheit zu bringen. Nachdem die Chancen in der 58. und 70. Minute vertan waren, bestimmte wieder Berg das Geschehen. Immerhin wurde das 4:0 des MTV wegen Abseits nicht anerkannt.

Bis zum nächsten Spiel muss sich FCP-Trainer Roland Krötz was einfallen lassen – sonst ist der gute Start schnell verspielt.

FCP: Teufl, Bretthauer, S. Nichelmann, Osowski (33. Dietmaier), Kramer (75. Haag), Greubel (57. Freund), F. Nichelmann, Herl, Sedlmaier, Adam, Noder

