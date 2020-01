Der Fußballer Philipp Ropers aus Dießen ist deutscher Futsal-Meister

Plus Philipp Ropers trainiert die Futsal-Auswahl von Bayern. Bei der deutschen Meisterschaft setzt sich der 26-Jährige mit seiner Truppe gegen fünf Konkurrenten durch.

Für die Landkreis-Vereine war bei der Zugspitzmeisterschaft im Futsal Endstation. Ein Dießener ist dagegen deutscher Futsal-Meister mit der Bayern-Auswahl geworden. Philipp Ropers, auch Spielertrainer beim A-Klassisten MTV Dießen, führte die Bayern-Auswahl bei der deutschen Futsal-Meisterschaft zum Titel.

Bei dem Turnier in Duisburg-Wedau erwischten die Bayern einen guten Start und setzten sich gegen Thüringen mit 4:1 durch. Auch gegen Baden (2:1) und Niedersachsen (2:0) ließ das Ropers-Team nichts anbrennen. Als man auch noch Rekordsieger Hamburg mit 3:0 geschlagen hatte, war der Weg frei für den Titel: Das letzte Spiel gegen die Südwest-Auswahl musste die Entscheidung bringen.

Im entscheidenden Spiel erstmals in Rückstand geraten

Zunächst lief es allerdings nicht gut für die Bayern: Zum ersten Mal in diesem Turnier gerieten sie in Rückstand. Aber die Mannschaft steckte diesen Rückschlag schnell weg, gewann schließlich mit 3:1 und holte sich damit den deutschen Meistertitel. „Wir freuen uns brutal über den Sieg. Wir haben uns hier von Spiel zu Spiel gesteigert, in allen Partien unser Potenzial abgerufen und in den richtigen Momenten auch mal das Quäntchen Glück gehabt“, erklärte Ropers nach dem Turniersieg auf der BFV-Seite. (mm)