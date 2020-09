vor 59 Min.

Der HC Landsberg bereitet sich auf die Saison in der Eishockey-Oberliga vor

Plus Beim HC Landsberg freut man sich auf die erste Saison in der Eishockey-Oberliga vor. Es steht aber noch nicht fest, wie diese stattfindet. Das sind die Pläne der Riverkings bis zur Entscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Es wird eine spannende Saison für den HC Landsberg. Nicht nur, dass die erste Mannschaft ihr Debüt in der Oberliga Süd feiert – bislang weiß noch niemand, wann und wie die Saison starten kann. „Noch hält der Verband am 16. Oktober fest“, sagt Joachim Simon, Pressesprecher des HC Landsberg. Doch es stünden noch einige Gespräche an, denn eines ist sicher: Auch im Eishockey wird keine Saison ohne Zuschauer gespielt.

In den nächsten Tagen, teilt Joachim Simon dem LT mit, werde eine Arbeitsrunde zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Momentan tut sich ja im Sport insgesamt einiges“, sagt Simon mit Hinweis auf den Bayerischen Fußball-Verband, der eventuell mit einer Klage die Zulassung von Zuschauern erreichen will (wir berichteten). Denn eines sei klar: „Ohne Zuschauer können die Vereine nicht überleben“, so Simon.

Die Landsberger hoffen auf eine Entscheidung Mitte September

Bis dahin würde man die bisherigen Pläne weiterverfolgen. „Aber momentan sind es wirklich nur Pläne, denn niemand weiß, ob der Zeitplan so gehalten werden kann“, betont der HCL-Pressesprecher. In einer Pressemitteilung hat der Deutsche Eishockey-Bund mitgeteilt, dass in einer Videokonferenz am 15. September abgestimmt und beschlossen werden soll, ob der Termin 16. Oktober für den Saisonstart gehalten werden kann.

Während der Nachwuchs bereits einige Eiszeiten in Kaufbeuren absolviert hat, wird die Erste Mannschaft des HCL erst am Dienstag ihre Eis-Premiere in dieser Saison feiern. „Wir werden jetzt erst mal mit zwei Trainingseinheiten in der Woche beginnen“, so Simon. Erst wenn der weitere Zeitplan fix sei, würde das übliche dreimalige Training anstehen.

Das erste Testspiel findet gegen Ulm statt

Vorerst hält man auch noch an den Terminen für die Testspiele fest – wenn auch mit Verzögerung. Eigentlich hätte das erste bereits am Wochenende 12./13. September ausgetragen werden sollen, das wird nicht möglich sein. „Am 18. September soll jetzt ein Spiel gegen Ulm stattfinden“, sagt der HCL-Funktionär. Allerdings ist es momentan noch sehr wahrscheinlich, dass die Testspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen. „Das ist finanziell natürlich kein Spaß für den Verein“, sagt Joachim Simon. „Wenn sich diese Vorgabe aber nur auf die Testspiele beschränkt, können wir damit leben.“

Von den Testspielen bestreiten die Landsberger drei, gegen Ulm, Lindau und Peiting, zu Hause. Zu Gast sind die Landsberger in Füssen und Buchloe sowie zu den Rückspielen in Lindau und Peiting. Damit kommt der HCL auf sieben Vorbereitungsspiele – falls alles nach Plan läuft.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen