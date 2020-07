13:01 Uhr

Der HC Landsberg hat die Lizenz für die Eishockey-Oberliga

Jetzt ist es amtlich: Der HC Landsberg spielt nächste Saison in der Eishockey-Oberliga. Wie der Deutsche Eishockey Bund die Finanzen der Riverkings beurteilt.

Jetzt ist es fix: Die Landsberg Riverkings haben die Lizenz für die Eishockey-Oberliga erhalten. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen erhält der HC Landsberg ohne Auflagen die Zulassung zur Oberliga Süd. Das teilte heute der Deutsche Eishockey Bund dem Präsidium der Riverkings schriftlich mit. Wie eine nicht repräsentative Umfrage des Landsberger Tagblatts zeigt, freuen sich auch die meisten Fans auf die Oberligasaison.

Vor 14 Tagen reichte der Verein die Unterlagen ein

Damit haben sich für das Verwaltungsteam rund um Schatzmeister Stefan Schindler die arbeitsreichen Wochen, die bereits vor 14 Tagen mit dem Einreichen der letzten Unterlagen geendet haben, ausgezahlt. Zwar steht der Verein dank der soliden Arbeit der vergangenen Jahre finanziell sehr gut da, das Zusammenstellen der vielen benötigten Unterlagen nahm allerdings doch viel Zeit in Anspruch.

Nachdem die Unterlagen eingereicht worden waren, wurden sie in den vergangenen 14 Tagen durch die Wirtschaftsprüfer des DEB intensiv geprüft, dabei wurden keine Mängel festgestellt. Der ersten Oberliga Saison steht jetzt auch formal nichts mehr im Wege.

Die Freude beim Klub ist groß

Präsident Frank Kurz zeigt sich über die Zulassung hoch erfreut wenn auch nicht überrascht: „Wir wissen ja, dass wir finanziell sehr solide dastehen, insofern ist dies für uns keine Überraschung. Wir freuen uns aber natürlich wirklich sehr über die Zusage. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch nochmals sehr herzlich bei unserem Hauptsponsor 3C Carbon bedanken. Sein Engagement und seine Unterstützung gibt uns die Sicherheit, auch in der kommenden Saison seriös und mit bestmöglicher Planungssicherheit arbeiten zu können. Mein weiterer Dank gilt speziell allen Personen die in der Geschäftsstelle und hinter den Kulissen hart für unsere erste Oberligasaison arbeiten. Wir alle freuen uns jetzt einfach auf das was jetzt kommen wird.“

Das scheint auch die meisten Fans so zu sehen. Bei der nicht repräsentativen Umfrage des Landsberger Tagblatts freuen sich 49 Prozent auf die Oberliga Saison. 30 Prozent würde die Bayernliga reichen.

