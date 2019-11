vor 55 Min.

Der HC Landsberg ist in Dorfen in der Favoritenrolle

Plus Eishockey: Das Heimspiel des HC Landsberg am Freitag ist ausgefallen. Mit welcher Strategie der Trainer in Dorfen gewinnen will.

Von Von Christian Mühlhause

Die Fans des HC Landsberg konnten ihre Mannschaft am Freitag nicht in der heimischen Eissporthalle erleben. Das Spiel fiel aus. Dafür stand eine zusätzliche Trainingseinheit an.

Wegen des Rückzugs von Bad Kissingen aus der Bayernliga mussten die Riverkings umdisponieren. Am Sonntag darf die Mannschaft dann wieder ran. Sie fahren erneut in den Landkreis Erding. Diesmal aber nicht zu den Erding Gladiators wie vor einer Woche, sondern zum ESC Dorfen. Die Riverkings haben im Hinspiel einige Mühe Die Eispiraten sind aktuell Tabellenvorletzter und haben elf ihrer 15 Spiele in der regulären Spielzeit verloren. Landsberg musste in dieser Saison erst dreimal ohne Punkte wieder vom Eis. Die Favoritenrolle lehnt Landsbergs Trainer Fabio Carciola dennoch ab. „In der Liga können alle Mannschaften einander besiegen.“ Er verweist exemplarisch auf das Hinspiel, das Landsberg mit 6:4 gewann, dabei aber einige Mühe hatte. Bis zur 40. Minute hatten die Gäste noch geführt, bis HCL noch dreimal zuschlug. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gegen Dorfen müsse seine Mannschaft vor allem bei Powerplays aufpassen, sagt der Trainer des HCL. Dorfen habe zwei sehr gute Athleten für diese Spielsituationen. Seine Mannschaft müsse die eigene Schnelligkeit nutzen, um sich Vorteile und damit Torchancen zu erarbeiten. Erstmals mit dabei sein wird Michael Güßbacher. Die Riverkings haben den Torhüter vom ESV Kaufbeuren verpflichtet. Der 24-jährige gebürtige Landsberger bildet künftig zusammen mit David Blaschta das Torhüterduo. Er wird mit der Trikotnummer 33 für die Riverkings auflaufen. Zuletzt stand Güßbacher in der DEL2 für Kaufering im Tor. Sein erstes Heimspiel bestreitet er am Sonntag, 8. Dezember, gegen Schongau. (chmü)

