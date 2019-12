vor 35 Min.

Der HCL-Trainer kritisiert die Einstellung der Spieler

Plus Die Landsberger Eishockeyspieler sind am Freitag in Passau und Sonntag gegen Schongau gefordert. Was der Trainer bei Auswärtsspielen vermisst.

Von Christian Mühlhause

Keinen einzigen Punkt konnten die Landsberger Eishockeyspieler am vergangenen Wochenende einfahren. Das soll heute gegen Passau und am Sonntag im Derby gegen Schongau besser laufen. Damit das klappt, richtet Trainer Fabio Carciola einen Appell an seiner Spieler.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Dass es keine Punkte gab, lag am ausgefallenen Heimspiel, weil Bad Kissingen seine Mannschaft zurückgezogen hat, und an der enttäuschenden Leistung beim Tabellenvorletzten Dorfen, wo die Riverkings mit 2:3 gegen ihren Ex-Trainer Randy Neal unterlagen. Laut dem aktuellen HCL-Trainer Fabio Carciola waren die Leistungen in den vergangenen drei Auswärtsspielen beim Training diese Woche auch noch einmal Thema. „Wir haben nicht 60 Minuten lang Eishockey gespielt in diesen Partien. Das ist nicht akzeptabel. Wir haben nur Erfolg, wenn wir die gesamte Spielzeit die Leistung abrufen.“ Passau ist das treffsicherste Team der Liga Das wird gegen Passau auch nötig sein, wollen die Riverkings auswärts nicht erneut als Verlierer vom Eis gehen. Die Niederbayern haben die meisten Tore aller Mannschaften in der Bayernliga erzielt (87) und haben gemeinsam mit Miesbach die beste Tordifferenz (plus 35). Laut Carciola hat Passau einen großen Kader und viele Spieler, die auch schon höherklassig aktiv waren. „Wir müssen auch auf ihr Powerplay und Unterzahlspiel achten. Es wird schwierig, aber ich bin zuversichtlich.“ Bei einem Sieg könnte sich der HCL auch für die 1:3-Heimpleite im Hinspiel revanchieren. Vermeintlich klar ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schongau, das am Sonntag um 18.30 Uhr beginnt. Doch die Riverkings sollten gewarnt sein. Am vergangenen Spieltag konnte die Mannschaft daheim überraschend Peißenberg mit 6:3 besiegen. „Ihre Stärke ist ihr Kampfgeist“, sagt Fabio Carciola, der selbst auf alle Spieler zurückgreifen kann. Aufseiten der Schongauer reist ein guter Bekannter für den HCL mit an: Tobias Turner. Der 29-Jährige spielte von 2012 bis 2018 für die Lechstädter, bevor er in seinen Geburtsort zu den Mammuts zurückkehrte.

Themen folgen