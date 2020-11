vor 1 Min.

Der HCL erwartet Peiting: Ein Routinier ist wieder dabei – ein anderer fehlt

Am Freitagabend erwarten die Landsberg Riverkings den Nachbarn aus Peiting. Die beiden Niederlagen aus der Vorbereitung sind vergessen: In der Oberligarunde werden die Karten neu gemischt.

Von Margit Messelhäuser

Das letzte Vorbereitungsspiel gegen Peiting hat HCL-Trainer Fabio Carciola schon lange abgehakt. „Wenn Peiting am Freitag kommt, werden die Karten neu gemischt“, blickt der Coach auf das zweite Oberliga-Wochenende seiner Mannschaft, das ihn und sein Team dann am Sonntag nach Regensburg führt. Dabei muss Carciola auch diesmal wieder den Kader verändern.

Nicht perfekt, aber gelungen war der Start in die Oberliga für Aufsteiger HC Landsberg: Die ersten drei Zähler hat man auf dem Konto. Und war am Dienstag in Garmisch auch ganz nah dran, etwas mitzunehmen. „Das war schon sehr ärgerlich, weil wir eigentlich schon drei Punkte auf dem Schläger hatten“, blickt Carciola auf das 1:2 zurück. „Aber wir haben 60 Minuten lang sehr gutes Eishockey gezeigt.“

Jetzt geht es darum, das Niveau zu halten

Diese Leistung müsse man nun aber jedes Wochenende abrufen, um in der Oberliga bestehen zu können. „Wir sind noch nicht angekommen. Momentan sind wir da, ja, aber es waren nur drei Spiele. Jetzt geht es darum, das Niveau zu halten“, warnt Carciola vor zu vielen Erwartungen. Gleichzeitig vertraut er aber seinem Team: Jeder gebe immer sein Bestes.

Verzichten muss Fabio Carciola diesmal allerdings auf Kapitän Tobias Wedl. Nach seiner 5+Spieldauer-Strafe in Garmisch muss er nun eine Partie aussetzen. Und ob der verletzte Markus Kerber wieder spielen kann, ist noch fraglich. Dafür kehrt Adriano Carciola (32) in den Kader zurück – er hatte noch eine Sperre von vergangener Saison absitzen müssen. „Das ist natürlich wichtig, Adriano bringt ein Stück Ruhe mit rein und in der Vorbereitung hat man gesehen, dass er auch die Tore schießen kann.“ Einen Spieler aus dem Team herausheben möchte Carciola aber gar nicht – und doch muss er es, denn „Michael Güßbacher hat in allen drei Spielen bisher hervorragend gehalten.“ Das klingt danach, dass Landsbergs zweiter Keeper, David Blaschta, auch am Wochenende auf der Bank sitzen wird, wobei sich Carciola bei der Aufstellung nie in die Karten schauen lässt.

Bei den Vorbereitungsspielen unterlagen die Landsberger

Mit Peiting ist am Freitag eine Mannschaft zu Gast, der die Landsberger in der Vorbereitung zwei Mal unterlagen, einmal sogar mit 2:10. Doch das zählt schon lange nicht mehr. „Peiting ist eine sehr erfahrene Mannschaft, das haben wir ja damals gesehen. Trotzdem wollen wir auch an diesem Wochenende punkten“, gibt der Coach vor.

Die Gäste hatten einen ähnlichen Start in die Saison wie der HCL: In Memmingen und gegen den SC Riessersee gab es zunächst zwei Niederlagen, dafür schoss man sich am Dienstagabend gegen Höchstadt beim 13:3-Kantersieg den Frust von der Seele.

Die Gegner vom Sonntag haben schon neun Punkte

Noch ungeschlagen ist der Gastgeber der Landsberger am Sonntag: Die Eisbären Regensburg mischen mit allen möglichen neun Punkten an der Tabellenspitze mit. „Das ist natürlich eine Herausforderung, denn Regensburg hat drei, vier super Reihen“, blickt Carciola auf das Auswärtsspiel. Damit gilt auch hier: „Wir haben nichts zu verlieren und schauen einfach weiter von Spiel zu Spiel.“

