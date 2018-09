vor 18 Min.

Der Heimvorteil hilft den Red Hocks nicht Lokalsport

Kaufering verliert gegen Berlin mit 2:4. Jetzt muss man an den Schwächen arbeiten

Kaufering Endlich wieder Floorball-Bundesliga in Kaufering – die Freude war allen Spielern, Fans und Angehörigen der Red Hocks anzusehen. Überdauerte allerdings nicht die Partie, denn mit 2:4 mussten sich die Gastgeber BAT Berlin geschlagen geben. Den Heimstart in die neue Saison hatten sich Spielertrainer Daniel Szirbeck und sein Team anders vorgestellt.

Zu Beginn der Partie war zu spüren, dass die Red Hocks etwas neben sich standen. Das nutzte Berlin zur 1:0-Führung nach knapp zehn Minuten: Der erste Dämpfer, der gleichzeitig wie ein Weckruf wirkte. Kaufering kam immer besser ins Spiel, und Marco Tobisch versenkte noch vor der ersten Pause zum 1:1-Ausgleich.

Auch im Mitteldrittel war es ein zerfahrenes Spiel. Bei den Red Hocks lief in der Offensive wenig zusammen, auch weil Berlin schon früh den Aufbau störte. Und das Konzept der Gäste ging auf – in der 25. Minute fiel das 2:1 für BAT. In der letzten Minute vor Drittelende fälschte Kauferings Verteidiger Moritz Billes einen Schuss unhaltbar für Keeper David Winzinger ins eigene Tor ab – mit einem 3:1 für Berlin ging es zum zweiten Mal in die Kabine.

Nach einer motivierenden Pausenansprache von Spielertrainer Tobias Hutter fanden die Red Hocks mehr Zugang zum Spiel, das umkämpfter und ruppiger wurde – Marco Keß und Dennis Häringer kassierten Zwei-Minuten-Strafen, die für Kaufering ohne Folgen blieben, nicht aber für Berlin, denn in Unterzahl erzielte Marco Tobisch das 2:3. Kaufering schöpfte noch mal Hoffnung, doch den Red Hocks lief die Zeit davon. Kurz vor Schluss nahmen die Red Hocks deshalb ihren Keeper für einen sechsten Feldspieler raus, doch genau in dieser heißen Phase bekam Dennis Häringer erneut eine Zwei-Minuten-Strafe – nun spielte Berlin die Zeit runter und kam sogar noch zum Treffer, der den 4:2-Sieg fix machte.

„Wir müssen weiter sehr akribisch an unseren Fehlern arbeiten, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten drei Punkte einfahren“, so Tobias Hutter.

Das nächste Heimspiel findet bereits kommenden Samstag, ab 19 Uhr, im Kauferinger Sportzentrum statt. Zu Gast sind dann die Floor Fighters Chemnitz. (lt)

