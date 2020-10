vor 23 Min.

Der Kampf lohnt sich

Zweiter Sieg für MTV-Damen

Auch im zweiten Spiel nach der Corona-Pause landen die Dießener Fußballerinnen in der Landesliga einen Sieg. Diesmal machten es die MTV-Damen sehr spannend.

Dießen startete nämlich schwach, und die Gäste aus Anhausen gingen schon nach neun Minuten verdient in Führung. Die Gastgeberinnen waren in der ersten Halbzeit oft nur bei Standardsituationen gefährlich – zum Ausgleich vor der Pause reichte es aber nicht.

In der zweiten Halbzeit kam das Team von Coach Nico Weis besser ins Spiel. Die Dießenerinnen konnten sich nun über außen immer wieder durchsetzen, Anhausen konterte gefährlich. Nach einer guten Stunde lauerte Carolin Bader nach einem Freistoß von Celina Costantini am langen Pfosten und grätschte den Ball zum verdienten 1:1-Ausgleich über die Linie.

Wer nun glaubte, beide Mannschaften wären mit dem Punkt zufrieden, irrte gewaltig. In den letzten 20 Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Großchancen hüben wie drüben, beide Teams wollten unbedingt den Dreier, beide Torhüterinnen zeigten tolle Paraden. Dann entschieden – wie so oft in den vergangenen zehn Jahren MTV-Geschichte die beiden „Dauerbrenner“ das Spiel: Andrea Bichler warf drei Minuten vor dem Ende noch mal den Turbo an, flankte auf die mitgelaufene Maria Breitenberger, die per Kopf den 2:1- Siegtreffer erzielte.

„Wir haben heute wirklich keinen guten Tag erwischt, aber wir sind gerannt und haben gefightet“, so Coach Nico Weis nach dem Spiel. „Respekt vor beiden Teams, das Spiel stand auf des Messers Schneide, beide Teams haben wild nach vorne gespielt, es war klar, dass irgendwann noch einer einschlägt.“ Am Wochenende kommt der SC Biberbach an den Ammersee. (lt)

MTV: Kaden, Liebl (67. Lehner), Stemmer, Costantini, Hack, V. Bader (67. Behr), Breitenberger, C. Bader, Bichler, Klein, Wild.

