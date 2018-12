17:34 Uhr

Der Krampus sorgt beim Nikolauslauf für garstiges Wetter Lokalsport

Bild: us

Der Start des Fünf-Kilometer-Laufs beim Nikolauslauf in Dießen.

So war die Premiere des Nikolauslaufs in Dießen. Knapp 150 wetterfeste Sportler machten sich auf die Strecke.

Noch halbwegs glimpflich in Sachen Wetter ging die Premiere des Nikolauslaufs in Dießen über die Bühne. „Vormittags hatten wir noch Sturmböen“, berichtete Veranstalter Johannes Dornhofer. Beim Start waren die Bedingungen auch nicht optimal, „es ging aber“, war von den Teilnehmern zu hören.

Knapp 150 wetterfeste Läufer, viele davon mit Nikolausmützen, machten sich auf die neue Runde bei der Nachfolgeveranstaltung des Silvesterlaufs. „Die neue Strecke hat sich bewährt“, erklärte Dornhofer mit Blick auf die 2,5 Kilometer lange Runde, die jetzt einen Schlenker vom Ammerseeufer zum Untermüllerplatz in Dießen bekam. „Die Großgewachsenen bitte bei der Unterführung an der Bahnlinie die Köpfe einziehen“, gab Moderator Roland Balzer den Läufern mit auf dem Weg, was alle beherzigten, da sie unfallfrei ins Ziel kamen.

Der Sieger kommt aus Kroatien

Sehr schnell kam Ante Zivkovic über die Ziellinie. Der Kroate siegte bei seinem ersten Start in Dießen über die Fünf-Kilometer-Strecke. „Ich habe mich kurzfristig entschieden mitzumachen“, sagte Zivkovic, nachdem er in 16:22,5 Minuten seinen schärfsten Verfolger Thomas Scheifl (16:28,7min/LC Tölzer Land) und Dominic Wimmer (17:28,5min/PSV Weilheim) auf die Plätze zwei und drei verwiesen hatte. Wimmer sicherte sich allerdings den Titel „Schnellster Nikolaus aus Dießen“, eine Sonderwertung für alle Läufer aus der Marktgemeinde.

Noch schneller unterwegs war Paul Günther (Fürstenfeldbruck), der für die zehn Kilometer gemeldet hatte, aber bei den davor auf die Strecke geschickten Fünf-Kilometer Läufern an den Start ging. Paul lief der Konkurrenz auf beiden Distanzen (15:40,4min nach fünf Kilometer) davon und siegte in 31:38,3 Minuten. „Meine Bestzeit liegt bei 32 Minuten plus“, wunderte sich der Triathlet über die tolle Zeit.

„Die Stimmung war sehr nett und mit der Teilnehmerzahl beim ersten Mal bin ich zufrieden“, sagte Veranstalter Johannes Dornhofer, der eine Wiederholung des Nikolauslaufs ankündigte. (us)

