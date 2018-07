16:55 Uhr

Der Landsberg X-Press hat den Gast voll im Griff Lokalsport

Für Neu-Ulm (am Ball) gab es in Landsberg kaum ein Durchkommen. Mit 49:19 verbuchte der X-Press gegen das Schlusslicht der Regionalliga den erwartet deutlichen Sieg.

Gegen das Regionalliga-Schlusslicht Neu-Ulm gewinnen die Landsberger Footballer klar mit 49:19. Zu Beginn hatten die Gastgeber allerdings Schwierigkeiten.

Von Margit Messelhäuser

Nach einem zähen Beginn erfüllten die Footballer des Landsberg X-Press gegen den Tabellenletzten Neu-Ulm doch souverän die Erwartungen. Mit 49:19 setzten sich die Gastgeber durch und verteidigten damit den dritten Platz in der Regionalliga.

Im Angriff ging nicht viel zusammen

Wirklich rund lief es bei den Landsbergern zunächst nicht, bezeichnenderweise machte der X-Press seine ersten Punkte mit der Defense-Formation: Marice Sutton fing einen Pass von Neu-Ulm ab und marschierte bis in die Endzone. Diesmal entschieden sich die Gastgeber für die 2-Punkte-Variante und gingen mit 8:0 in Führung. Dabei blieb es auch im ersten Viertel, denn der Landsberger Angriff zeigte wenig Durchschlagskraft, allerdings stand das Team von Cheftrainer Jan Radewald in der Defense sicher. Wobei es das Schlusslicht seinen Gegnern auch relativ einfach machte, denn die Pässe kamen bei den Spartans nicht an, so waren sie relativ leicht auszurechnen.

Ein Trikot verliert die Zerreißprobe

Im zweiten Abschnitt lief es beimX-Press auch im Angriff besser. Wieder fingen die Landsberger einen Pass der Gäste ab und erhielten Angriffsrecht. Doch Neu-Ulm wehrte sich jetzt verstärkt, das bekam Carneilus Smith zu spüren: Er musste erst mal raus, da sein Trikot zerrissen war. Erst nach einigen Spielzügen seines Teams war das neue Shirt da und er wieder im Spiel. Kyle Barnett erhöhte auf 14:0, und nun schien es ein Landsberger Durchmarsch zu werden, denn vor der Pause stellten sie noch auf 21:0.

Als die zweite Hälfte des Spiels mit zwei weiteren Landsberger Touchdowns zum 35:0 begann, schien sich ein Debakel für die Gäste anzubahnen. Doch dann leistete sich der Gastgeber bei einem Punt einen Fehler: Neu-Ulm blockte diesen Kick und sicherte den Ball in der Landsberger Endzone – die ersten Zähler für die Gäste, die mit der 2-Punkte-Variante erfolgreich waren, wurden verbucht (35:8).

Drei Spiele stehen noch aus

Im letzten Abschnitt legte Landsberg wieder auf 42:8 vor, doch Neu-Ulm gelang es immerhin, Ergebniskosmetik zu betreiben. Ein Fieldgoal (3 Punkte) und ein weiterer Touchdown sorgten für das 42:19, ehe die Landsberger mit dem 49:19 den Schlusspunkt setzten.

Für die Landsberger geht es jetzt im Wochenrhythmus weiter. Am kommenden Sonntag steht das Spiel in Passau auf dem Programm, dann bilden zwei Heimspiele den Saisonabschluss: Am 21. Juli kommt es zum Kracher gegen Fürstenfeldbruck und am 28. Juli findet das letzte Spiel gegen Burghausen statt. Beide Partien beginnen um 17 Uhr im Sportzentrum.

Themen Folgen