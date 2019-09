vor 18 Min.

Der MTV kommt nicht in Tritt

Die Dießener Spielerinnen zeigen bei der Auswärtspartie eine couragierte Leistung. Wieso die Gastgeberinnen am Ende dennoch einen sehr klaren Sieg feiern konnten

In strömendem Dauerregen traten die Damen des MTV Dießen beim Favoriten und Aufsteiger aus Gilching an, das in seiner ersten Saisonpartie in der Landesliga einen klaren 5:1-Auswärtserfolg beim SV Anhausen gefeiert hatte.

Die Dießenerinnen starteten gut, machten die Räume zu Beginn der Partie für die Gastgeberinnen sehr eng und arbeiteten aufopferungsvoll gegen den Ball. Die erste Möglichkeit für Gilching ergab sich bezeichnenderweise aus einem Freistoß, der an die Querlatte knallte. Fast im Gegenzug spielte Stephanie Wild bei einem tollen Konter Kristina Spitzer frei, die auf und davon war, aber von der guten Schiedsrichterin Miriam Uibeleis zurückgepfiffen wurde. Dießens großes Problem waren jedoch wie schon in den vergangenen Spielen die individuellen Fehler. Diese nutzte Gilchings Sarah Lapuh, um innerhalb von drei Minuten die Gastgeber mit 2:0 in Führung zu bringen.

Der MTV braucht kurz, um den Rückstand zu verdauen, und verlagerte das Spiel dann mehr in die Hälfte der Gilchingerinnen. Zunächst parierte Torhüterin Clara Bergmüller gegen Andrea Bichler, anschließend klärte eine Abwehrspielerin aus kurzer Distanz auf der Linie gegen Stephanie Wild. Doch mitten in die Druckphase schlugen die Gastgeberinnen eiskalt zu und sorgten für eine Vorentscheidung. Sie nutzten erneut zwei individuelle Fehler des MTV, und Marie Bauer erhöhte auf 4:0.

In der Halbzeitpause galt es für Trainer Nico Weis, die MTV-Damen wieder aufzurichten, die trotz ihres Einsatzes zurücklagen. Es gelang dem MTV, eine starke zweite Hälfte zu spielen. Zunächst steckte Stehphanie Wild auf Andrea Bichler durch, Torhüterin Bergmüller hielt aber glänzend im eins gegen eins. Im Anschluss zischte ein Schuss von Wild nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Gilching hingegen kam mit der ersten guten Torchance sofort zum Erfolg, Bauer erhöhte auf 5:0.

Doch nun hatte auch der MTV Antworten parat. Nach einem Doppelpass zwischen Maria Breitenberger und Andrea Bichler kam eine Flanke bei Stephanie Wild an, die sehenswert aus der Drehung ins Kreuzeck traf. Lapuh auf Gilchings Seite stellte den alten Abstand wieder her, der MTV Dießen wurde aber noch mal für sein unermüdliches Anrennen belohnt. Kristina Spitzer steckte auf Andrea Bichler durch, die den Ball zum 6:2-Endstand im langen Eck versenken konnte.

MTV-Trainer Nico Weis sah das Ergebnis nach der Partie realistisch. „Wer individuelle Fehler so effektiv bestraft, hat verdient gewonnen, auch wenn das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist. Taktisch und spielerisch kann ich meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen.“ Am nächsten Wochenende kommt mit Wolfratshausen wieder ein dicker Brocken zum MTV. Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr.

Themen Folgen