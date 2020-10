vor 18 Min.

Der Motorrad-Profi Marcel Schrötter steigt zum ersten Mal ins Rennauto

Plus Der Pflugdorfer Marcel Schrötter geht „fremd“: Der Motorrad-Profi erfüllt sich mit seinem Start bei einem Tourenwagenrennen einen Wunsch. Einen anderen Traum muss er dagegen begraben.

Von Thomas Ernstberger

Was macht ein Motorrad-Profi am WM-freien Wochenende? Ganz einfach: Er fährt Rennen. Aber nicht auf zwei, sondern auf vier Rädern. So kehrte Marcel Schrötter jetzt auf seine „Heimstrecke“ zurück – auf dem Sachsenring feierte der Pflugdorfer sein Renndebüt im Automobilsport. Und Schrötter machte seine Sache sehr gut.

In der ADAC-TCR-Serie gab der Pflugdorfer als Gastfahrer im Hyundai-Team Engstler Gas – statt mit „seiner“ Startnummer 23 mit der 123. Und der 27-Jährige zeigte, dass er es auch im Tourenwagen (Distanz: eine halbe Stunde plus eine Runde) kann – trotz eines „Drehers“ im ersten Training. Nach Rang neun am ersten Tag belegte Schrötter am zweiten einen starken sechsten Platz.

Schrötters Rennwagen hat 340 PS

„Ich wollte das schon immer mal machen. Es war ein echt cooles Erlebnis, mal ganz was Neues. Das hat echt Spaß gemacht. Spaß, den man bei einer WM oft vergisst“, erzählt er im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. „So ein Rennen hat mit normalem Autofahren natürlich nichts zu tun. Und mit Motorradfahren erst recht nicht.“

Marcel Schrötters Premiere im 340 PS starken Tourenwagen kam auf Vermittlung des Intact-Team-Hauptsponsors Liqui Moly zustande, der auch das Team Engstler unterstützt. Ein weiteres „Abenteuer auf vier Rädern“ wird es vorerst nicht geben. „Nächstes Jahr aber sehr gerne wieder, schließlich waren alle zufrieden. Einmal im Jahr so ein Autorennen wäre mega“, sagt der Pflugdorfer.

Am Sonntag sitzt der Pflugdorfer wieder auf dem Motorrad

Jetzt gilt seine ganze Konzentration wieder den WM-Rennen auf zwei Rädern. Mit dem Großen Preis von Frankreich in Le Mans am Sonntag und zweimal Aragon (Spanien) steht der nächste „Triple Header“, also drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, auf dem Programm. Dafür hat sich der Kalex-Pilot „mehr Konstanz“ als zuletzt vorgenommen. Bei den drei Moto2-Rennen vor seinem Kurz-Ausflug in den Automobilsport stürzte Schrötter im ersten Rennen in Misano sieben Runden vor Schluss auf Platz fünf liegend, beim zweiten fuhr er auf den fünften Rang, hatte sogar gute Chancen aufs Podium.

Nach dem kurzen Ausflug in den Rennwagen ist Marcel Schrötter am Wochenende wieder mit seinem gewohnten "Fahrzeug" unterwegs. Bild: Glänzel (Archiv)

In Barcelona erkämpfte Marcel Schrötter nach Startplatz 15 mit dem zehnten Platz wenigstens noch einen WM-Punkt. „Damit kann ich nicht zufrieden sein“, gibt der Pflugdorfer zu. „Es läuft einfach komisch in diesem Jahr. Manchmal denkt man sich nach dem Training: Was war denn jetzt wieder los? Ich hoffe, dass ich das jetzt wieder besser hinkriege. Mit soliden Top-5-Ergebnissen könnte ich gut leben.“

Der Aufstieg in die MotoGP ist erst mal verschoben

Den Traum vom Aufstieg in die MotoGP, die „Königsklasse“ des Motorradsports, hat Schrötter übrigens vorerst mal ad acta gelegt: „Das ist nach dieser komischen Saison kein Thema. Dafür müssen einfach die Ergebnisse passen. Vielleicht ist ja nächstes Jahr mehr möglich...“ Da hofft Schrötter, dass er erneut für das Memminger Intact-GP-Team an den Start gehen kann: „Noch ist nichts fix“, verrät er. Erste Vertragsgespräche soll es in diesen Tagen geben. Schon klar dagegen ist: Noch-Teamkollege Tom Lüthi wird das Allgäuer Team verlassen. Für den Schweizer kommt der junge Italiener Tony Arbolino.

Das Moto2-Rennen auf dem „Circuit Bugatti“ beginnt am Sonntag erst um 14.30 Uhr nach der MotoGP. „ServusTV“ überträgt Rennen und Qualifying am Samstag (15.10 Uhr) wieder live.

