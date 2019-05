vor 26 Min.

Der TSV Landsberg hat wenig Zeit zum Ausruhen

Das Saisonziel, den Aufstieg in die Bayernliga, haben die Fußballer des TSV Landsberg geschafft. Dennoch bleibt wenig Zeit, zu entspannen und die Füße hochzulegen. Es gilt, einen Kader zusammenzustellen, der in der höheren Klasse bestehen kann und auch ein neuer Trainer muss gefunden werden.

Kader, Sponsoren, Etat: Es gibt viele Baustellen beim künftigen Bayernligisten. Zwei Funktionäre geben einen Einblick. Wie geht es mit Muriz Salemovic weiter?

Von Christian Mühlhause

Die Stimme von Muriz Salemovic klingt zwei Tage nach dem Aufstieg des TSV Landsberg in die Bayernliga immer noch ein wenig mitgenommen. Er und seine Spieler haben den Aufstieg ausgiebig gefeiert. Einige hatten in Erwartung des Aufstiegs bewusst Urlaub genommen, nicht so der Trainer. „Der Arbeitstag war schon eine Herausforderung.“

Direkt nach dem Abpfiff in Egg an der Günz begann die Party. Im dortigen Vereinsheim feierten die Landsberger den Erfolg mit den Gastgebern. „Es war ein tolles Miteinander und die Egger haben uns applaudiert.“ Nach gut zwei Stunden ging es dann ungeduscht mit dem Bus Richtung Heimat. Es war eine lautstarke und feuchtfröhliche Tour, sagt Salemovic.

Nach Ehrenrunden in der Stadt und Fotos am Hauptplatz machte die Gruppe einen Abstecher zu einem kroatischen Restaurant, das einige Spieler häufiger aufsuchen, und dann ging es zum Italiener. „Gegen 1 Uhr war dann für die meisten Schluss, einige haben aber auch durchgefeiert.“

Mehrere Leistungsträger gehen

Nachdem der Aufstieg endgültig perfekt ist, geht es nun auch darum, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Bayernliga bestehen kann. Und da gibt es beim TSV viele Baustellen. Neben Anzenhofer, der für zwei Jahre ein Sport-Stipendium an der Lynn-University in Florida bekommen hat und dort für die College-Mannschaft der Universität spielen wird, werden auch Kevin Gutia (ebenfalls Sport-Stipendium in Amerika), Sebastian Gilg und Janis Danke den Verein verlassen. Und ob Rainer Storhas weitermacht, steht noch in den Sternen. „Auch mit Manuel Detmar braucht man nach seinem Kreuzbandriss dieses Jahr nicht mehr zu rechnen“, sagt Salemovic.

Zukunft des Trainers ist offen

Auch seine eigene Zukunft ist offen. Dass er nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht, hat er bereits angekündigt und dies mit den Strukturen im Verein begründet. So seien seine Bitten und Hinweise teils über Monate nicht umgesetzt worden. Das LT berichtete. Seinen Entschluss teilte er den Verantwortlichen vor zwei Monaten mit. Eine Entscheidung bei der Trainerposition gebe es allerdings noch nicht, sagt Abteilungsleiter Robert Michel auf Nachfrage unserer Zeitung. Das gelte auch für die Verpflichtung von neuen Spielern. „Wir werden es bekannt geben, wenn Personalien in trockenen Tüchern sind. Das sollte bis Ende des Monats oder Anfang Juni der Fall sein.“ Schließlich gehe es dann mit großen Schritten auf die Vorbereitungsspiele und die neue Saison in der Bayernliga zu.

Salemovic überlegt noch, wie es für ihn weitergeht. „Ich kann mir vorstellen, beim TSV zu bleiben, habe aber auch gemerkt, dass mir das Vorbereiten und Analysieren von Spielen sehr viel Spaß macht.“ Also künftig als Spielertrainer bei einem anderen Verein? „Das würde ich nur machen, wenn es ein Verein ist, der mir klar aufzeigen kann, dass es eine langfristige Idee gibt, wie sich das Team entwickeln soll.“

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Dass es dem TSV zeitnah gelingt, Spieler zu verpflichten, hält Salemovic für wichtig, schließlich sei eine gute Vorbereitung auf die neue Saison „die halbe Miete.“ Aus seiner Sicht müssen die Abgänge gleichwertig kompensiert und zusätzlich noch zwei oder drei weitere Spieler geholt werden, um in der Bayernliga bestehen zu können. „Das Tempo und der Aufwand sind in der Liga viel höher. Der Verein muss sich darauf einstellen, dass Spieler häufiger mit muskulären Problemen ausfallen werden.“ Ein Kader mit 20 Feldspielern und drei Torhütern sei nötig, prognostiziert er.

Salemovic sagt, er schlage den Verantwortlichen mehrere Spieler und Nachfolger für die Trainerstelle vor, die passen könnten, die Entscheidungen müsse aber der Verein treffen. Die Suche erfolge vor allem in der Region. Spieler von weiter entfernten Vereinen zu rekrutieren, sei nicht sinnvoll und finanziell nicht darstellbar, so Salemovic.

Einige Sponsoren erweitern ihr Engagement

Mit welchem Etat der TSV die kommende Saison in Angriff nehmen wird, dazu will Michel keine Zahlen nennen. Vertriebsvorstand Dieter Drössler informiert auf Nachfrage, dass die Gespräche mit den Sponsoren in vollem Gange seien und einige der über 100 Partner auch schon zugesagt hätten, ihr finanzielles Engagement auszuweiten. „Am Ende macht es bei uns auch die Menge an Sponsoren“, betont Drössler.

