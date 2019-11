Der TSV Utting baut den Vorsprung im letzten Spiel weiter aus

Plus In der Kreisliga Zugspitze und den A-KLasse Augsburg war noch ein normalen Spieltag zu absolvieren. Richtig spannend waren aber auch die Nachholspiele.

Der letzte reguläre Spieltag in der Kreisliga und einige Nachholspiele standen noch an. Und auch an diesem Spieltag gab es noch einige Überraschungen. Wie zum Beispiel im Landkreisderby zwischen Geltendorf und Walleshausen.

Glücklich über einen Punkt beendet Jahn Landsberg in der Kreisliga die Hinrunde. Vor allem mit dem Kunstrasen in Oberalting kamen die Jahnler nicht richtig klar. „Wir waren eigentlich über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft“, so Trainer Armin Sanktjohanser. „Aber wir haben immerhin hinten nicht viel zugelassen.“

Hart umkämpft war die Partie Penzing gegen Fürstenfeldbruck. Beide Teams starteten mit offensiver Ausrichtung. Penzing hätte laut Co-Trainer Michael Hasche höher gewinnen müssen, die Chancenverwertung ließ allerdings zu wünschen übrig. In der Schlussphase wurde es daher noch mal spannend, auch, weil ein Elfmeter für den FCP nicht gegeben wurde.

Schwere Aufgabe für Denklingen

Auch Denklingen holt vor der Winterpause noch mal drei Punkte. Gegen Gastgeber Bernbeuren hatte es der VfL nicht leicht. „Es war ein hartes und emotionales Spiel mit sehr viel Aggression“, so Trainer Markus Ansorge. Vor allem Bernbeuren ging häufig hart in die Zweikämpfe und wurde dafür kurz vor Schluss auch mit einer Roten Karte bestraft. „Insgesamt waren wir über 90 Minuten besser. Es war ein verdienter Arbeitssieg“, so Ansorge.

Weil verpasste einen Punktgewinn im letzten Spiel der Herbstrunde knapp und überwintert so auf dem Relegationsplatz. Zwar zeigten die Weiler Kampfgeist, gegen Oberweikertshofen kamen sie aber nur selten gefährlich vors Tor. Die Partie war lange offen, da die Hausherren es verpassten, den Sack zuzumachen. Der Ausgleichstreffer wollte aber nicht gelingen.

In der Kreisklasse 4 baut Utting seinen Vorsprung auf Tabellenplatz zwei auf neun Punkte aus. In der ersten Hälfte waren die Gäste aus Hohenpeißenberg noch sehr gefährlich. Aus der Pause kam Utting aber stärker zurück und hatte das Spiel klar in der Hand.

Finning ist jetzt oben mit dabei

In der A-Klasse 1 verabschiedet sich Geltendorf mit einem seiner schlechtesten Spiele in die Winterpause. Gegen Walleshausen wollte nichts so recht gelingen. Nachdem André Lang auch noch einen Elfmeter verschoss, war die Partie so gut wie gelaufen.

In der A7 hat Finning zur Spitze aufgeschlossen. Nach dem Kantersieg gegen Scheuring ist der TSV nun punktgleich mit Windach und Breitbrunn auf Platz drei. Dabei haben die Finninger schon zur Pause für eine Vorentscheidung gesorgt. Für den TSV war es der fünfte Sieg in Folge. Mit einem Unentschieden gegen die Penzinger Reserve beendet Schwabhausen die Herbstrunde. Beiden Teams war die Nervosität deutlich anzumerken. Schwabhausen fing sich aber schnell und übernahm die Kontrolle. Für einen Sieg fehlte allerdings die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

Reichling kann die Pause genießen

Mit einem Sieg verabschiedet sich der SV Reichling in der A8 in die Pause. Auch wenn das 1:0 gegen Burggen knapp klingt: Die Reichlinger hatten deutlich mehr Chancen, sodass der Erfolg hoch verdient war. Nur in den ersten zehn Minuten spielten die Gastgeber noch gut mit, danach war aber Reichling die klar bessere Mannschaft.

In der A-Mitte gibt es zum Abschluss für die SG Obermeitingen eine deutliche Niederlage. Obwohl die SG schon früh in Überzahl war, sprang bei GB Augsburg nichts Zählbares raus. (man/ars/mig/grfl/har/kel/lt/rr/ram/sta)

Oberalting - Jahn LL 1:1; 1:0 Dragan (51.), 1:1 Bonfert (71.)

Penzing - SC FFB 3:1; 1:0 Noder (13.), 1:1 Bayer (14.), 2:1 Dietmaier (20.), 3:1 Noder (26.)

Oberweik. II - Weil 0:1; 1.0 Sauer (59.)

Bernbeuren - Denklingen 1:2; 0:1 S. Ried (1.), 1:1 Natzeder (19.), 1:2 S. Ried (40.), Rot: Natzeder (86./TSV)

Utting - Hohenpeißb 3:1; 1:0 Krukow (34./FE), 1:1 Greiner (45+2), 2:1 Eichberg (63.), 3:1 Eichberg (64.)

Geltendorf - Walleshausen 0:1; 0:1 Lis (40.),

Finning - Scheuring 7:1; 1:0 Eichenseer (2.), 2:0 Eichenseer (9.), 3:0 Jung (14.), 4:0 Röntgen (20.), 4:1 Drexl (53.), 5:1 Steber (60./FE), 6:1 Röntgen (77.), 7:1 Schreiner (88.); Gelb-Rot: Achzet (78.FCS)

Schwabh - Penzing II

Burggen - Reichling 0:1; 0:1 Mader (76.)

GB Augsb - Obermeit 5:1; 1:0 Klein (14.), 2:0 Condrea (35.), 3:0 Condrea (45+1), 4:0 Condrea (46.), 5:0 Ciorbadji (61.), 5:1 Freudling (69.) Gelb-Rot: Merk (18./GBA)