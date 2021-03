vor 22 Min.

Der Trainingsauftakt des TSV fällt ins Wasser

Der Bayernligist TSV Landsberg will nach dem Lockdown das erste Mal wieder auf den Platz – dann kommt der Winter zurück. Wie der Hauptverein auf die Folgen der Corona-Pandemie reagiert

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich wollte der TSV Landsberg am Montag wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Doch daraus wurde nichts: Der erneute Wintereinbruch hat den Bayernliga-Fußballern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzfristig wurde das Training abgesagt. Gleichzeitig ist man gespannt, wie es mit der Saison weitergeht.

Sowohl mit der ersten Mannschaft als auch mit dem Nachwuchs wollten die Landsberger wieder mit dem Training starten. „Mit dem Nachwuchs macht es bei dem Wetter keinen Sinn“, sagt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl. Diese Entscheidung war schon früh getroffen worden – dann kam die Nachricht, dass auch die Spieler der ersten Mannschaft weiter warten müssen. „Der Platz ist unbespielbar“, teilte Freutsmiedl mit. Damit war auch das im Vorfeld ausgearbeitete Hygienekonzept erst mal hinfällig.

Angesichts der Vorgabe, dass nur in Zehnergruppen und ohne Kontakt trainiert werden darf, wäre aber ohnehin noch kein Training im eigentlichen Sinne möglich gewesen. „Es geht auch darum, dass man alle wieder mal zusammenholt und auf den aktuellsten Stand bringt“, so der TSV-Pressesprecher. Momentan allerdings, so Freutsmiedl, sei unklar, ab wann trainiert werden könne, der Platz sei vorerst gesperrt.

Gleichzeitig beschäftigt alle die Frage, woraufhin man trainiert – und ob die Saison tatsächlich noch fortgesetzt werden kann. Patrick Freutsmiedl sieht dies als eher unrealistisch an. „Ich habe keine hellseherischen Kräfte, aber ich vermute, dass die Quotientenregelung greifen wird.“ Muriz Salemovic, der Sportliche Leiter der Landsberger, habe das schon mal durchgerechnet, so Freutsmiedl, und nach dieser Regelung würden die TSVler in der Bayernliga bleiben.

„Am 30. Juni soll die Saison ja definitiv beendet sein“, sagt Freutsmiedl. Rechnet man nun nach dem Trainingsstart noch zwei, drei Wochen bis zum ersten Punktspiel, wäre man bereits im April. Acht Spiele haben die Landsberger, die aktuell in die Abstiegsrelegation (Platz 15) müssten, noch vor sich.

„Wenn dann noch bei Teams Corona-Fälle auftreten, gäbe es weitere Verschiebungen, irgendwann geht einfach die Zeit aus.“ Außerdem sei es so, dass die Vereine nur beim Verband anrufen müssten und einen Corona-Verdacht melden, um eine Spielverlegung zu erreichen. Da könnte es durchaus fraglich sein, ob tatsächlich ein Corona-Verdacht oder nur zu viele Verletzte der Grund für den Anruf beim Verband seien.

„Aus meiner Sicht wäre es am sinnvollsten, die Saison abzubrechen“, so Freutsmiedl – dazu hätten sich andere Verbände bereits entschieden. „Dann könnte man am 1. Juli oder 1. August wieder neu starten und sich schon auf die neue Saison vorbereiten.“ Für den Auf- und Abstieg schlägt er vor, Tabellenführer Pipinsried aufsteigen zu lassen und in dieser besonderen Saison auf einen Absteiger zu verzichten.

Dann könnten die Vereine auch die finanzielle Situation schon mal beurteilen. „Bei uns ist trotz der schwierigen Lage kein Sponsor abgesprungen“, freut sich Patrick Freutsmiedl auch mit Blick auf den Gesamtverein. In diesem brachte die Corona-Krise ebenfalls einiges durcheinander. „Abgesehen vom Online-Training, das einige Abteilungen angeboten haben, war ja nichts los“, so Freutsmiedl.

Deshalb habe man darauf verzichtet, den Mitgliedsbeitrag, der normalerweise zu Jahresbeginn eingezogen werde, einzuziehen. „Wir müssen uns nun Gedanken machen, wann und ob wir diesen überhaupt noch einfordern.“ Dabei müsse man abwarten, ob es weitere Lockerungen geben wird.

Eigentlich sei im Herbst 2020 auch die Jahresversammlung mit Neuwahlen des Vorstands anberaumt gewesen. „Der aktuelle Vorstand ist derzeit nur kommissarisch im Amt“, so der TSV-Pressesprecher. Dies sei auch ein Thema, dessen man sich annehmen müsse: der Suche nach Kandidaten. Eine Online-Versammlung schließt Patrick Freutsmiedl aber aus.

