vor 31 Min.

Der VfL Denklingen gewinnt das Topspiel in der Fußball-Kreisliga

Plus Der Tabellenvierte Jahn Landsberg ist nah dran, dem Spitzenreiter der Kreisliga Zugspitze ein Bein zu stellen. Durch den Sieg bauen Denklingens Fußballer ihren Vorsprung weiter aus.

Von Bernhard Munz

Mit einem verdienten 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen die FT Jahn Landsberg konnte Kreisliga-Tabellenführer Denklingen sein Punktekonto weiter ausbauen. Da der FC Penzing gleichzeitig eine 2:3-Niederlage gegen Eichenau einstecken musste, beträgt der Vorsprung nun acht Punkte bei einem Spiel weniger.

Denklingen begann furios und hatte bereits nach wenigen Minuten große Chancen durch Armin Sporer und den überragenden Simon Ried. Jahn-Keeper Tobias Ludwig reagierte jedoch jeweils mit sehr guten Paraden. In der 9. Minute verschätzte sich Ludwig dann aber bei einem Laufduell gegen VfL-Stürmer Lukas Greif – und der brauchte letztlich nur noch ins leere Jahn-Gehäuse zum verdienten 1:0 einschieben.

Jahn Landsberg holt den Rückstand schnell auf

Die Gäste zeigten sich nicht geschockt und kamen nur zwei Minuten später durch einen klasse Freistoß von Alexander Wagner zum 1:1-Ausgleich. Jetzt kam die beste Zeit von Jahn Landsberg. Während dieser Phase nutzte FT-Stürmer Alexander Baumgartl einen Stellungsfehler in der VfL-Abwehr zur verdienten 2:1-Führung. (30.).

Die Mannschaft von Coach Markus Ansorge antwortete prompt. Nach einem schönen Angriff über die rechte Außenbahn erzielte Armin Sporer das 2:2 (32.). Bis zum Pausenpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Adolf Schuster (Wolfratshausen) verhinderte Jahn-Torwart Tobias Ludwig weitere Treffer für Denklingen.

Jahn-Keeper Tobias Ludwig rückt immer mehr in den Mittelpunkt

Die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit begann verhalten mit Vorteilen für das Ansorge-Team. In der 63. Minute dann die erste große Chance für den VfL. Lukas Greif tauchte plötzlich alleine vor dem Jahn-Gehäuse auf, aber Ludwig war wieder zur Stelle. Machtlos war der Jahn-Torwart, der immer mehr im Mittelpunkt stand, in der 73. Minute.

Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen, blickt auf die Uhr: In der zweiten Halbzeit war es eine Frage der Zeit, wann der nächste Treffer für sein Team fallen würde. Bild: Julian Leitenstorfer

Nach einem Spielzug über vier Stationen ließ ihm Simon Ried beim 3:2 keine Chance. Bis zum Ende lautete das Duell VfL Denklingen gegen Jahn-Keeper Tobias Ludwig. Doch Ludwig ließ keinen weiteren Treffer zu. Dennoch blieb es beim verdienten 3:2-Sieg für Denklingen.

VfL: Seifert, Kirchbichler, T. Ried, Schilcher, Rambach, S. Ried, Schießl, A. Sporer, Waibl, Karg, L. Greif.

Jahn: Ludwig, Gerg, Mantel, F. Wilhelm, Häntsche, Dillinger, Kelmendi, Wagner, Mätz, Stefani, Baumgartl.

