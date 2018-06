vor 36 Min.

Der X-Press kehrt in die Erfolgsspur zurück Lokalsport

Einen knappen 21:20-Sieg feierte der Landsberg X-Press in Würzburg.

Nach zwei Niederlagen in Folge feiern die Landsberger Footballer wieder einen Sieg.

Von Dominic Wimmer

Das war eine knappe Angelegenheit. Mit 21:20 hat der Landsberg X-Press in Würzburg einen wichtigen Sieg gefeiert. Nach zwei Niederlagen in Folge gab es in der Regionalliga wieder ein Erfolgserlebnis. Im letzten Viertel drehte der X-Press das Spiel noch zu seinen Gunsten.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

