00:05 Uhr

Der erste Dreier für Scheuring Lokalsport

Weil schiebt sich an die Tabellenspitze. Fuchstal kommt nicht in Fahrt

Landkreis Mit ihren guten Leistungen können Weil und Kinsau einen Sprung in der Tabelle machen und ziehen an den noch ungeschlagenen Unterdießenern vorbei, die allerdings ein Spiel weniger haben. Jubeln darf auch Scheuring, jetzt hat der FCS endlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Für Utting reichte es in Notbesetzung für ein Remis, auch der Aufsteiger hat noch keine Niederlage zu verbuchen.

Kinsau - Schwabbr./Ssoien 4:2; Andreas Köppl war am Ende der Mann der Stunde: Mit einem Hattrick glich er nicht nur den Rückstand aus, sondern sicherte dem SVK auch den Sieg. Die Spielanteile waren gleichmäßig verteilt – nach dem guten Start und der Führung kamen die Gäste auf und legten ihrerseits verdient vor.

Doch Kinsau fing sich und drehte das Spiel. Grund zum Feiern gab es im Anschluss doppelt: Einmal den Sieg, der den SVK vorübergehend an die Tabellenspitze brachte, aber auch den 30. Geburtstag eines Spielers. (resc)

Tore: 1:0 Meissner (39.), 1:1 Kögel (58.), 1:2 Reich (65.), 2:2 Köppl (68.), 3:2 Köppl (81.), 4:2 Köppl (90.)

Scheuring - Hohenpeiß. 3:1; nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der das Schlusslicht allerdings zwei gute Chancen vergeben hatte, kam Scheuring stärker aus der Kabine. Ein Foul im Strafraum an Max Thoma führte zum Elfmeter, den Schamberger souverän verwandelte. Dann gerieten die Torhüter in den Blickpunkt – zunächst verschätzte sich Peißenbergs Keeper und es fiel das 2:0, anschließend passierte ein ähnlicher Fehler dem Scheuringer Schlussmann, was die Gäste wieder ins Spiel brachte. Doch Scheuring behielt die Nerven und machte am Ende den Deckel drauf. (chra)

Tore: 1:0 Schamberger (49., F), 2:0 Huhn (70.), 2:1 Stoßberger (75.), 3:1 Schamberger (80.)

Herrsching - Fuchstal 3:2; Herrsching begann druckvoll, traf nach zehn Minuten aber nur die Latte. In der 25. Minute jedoch war die Fuchstaler Abwehr nicht konsequent genug und der Ball zappelte im Netz. Danach rissen die Füchse das Spiel an sich und kamen verdient per Freistoß zum Ausgleich. Zwei weitere Großchancen der Fuchstaler blieben ungenutzt. Die zweite Hälfte begann offen, dann wurde der SVF stärker, doch erst in der 80. Minute gelang die erneute Führung, die aber nur zwei Minuten Bestand hatte. Es kam noch schlimmer für die Füchse, denn in der letzten Minute erzielte die Heimelf noch den Siegtreffer. (hametz)

Tore: 1:0 Koch (25.); 1:1 Schneider (33.), 1:2 Peli (81.), 2:2 Brennauer (84.), 3:2 Rosopulo (90.+3); Gelb-Rot: Waldhör (90+3/SVF).

Wildsteig/R. - Utting 1:1; Die Gäste aus Utting mussten an diesem Spieltag gleich auf fünf Stammkräfte verzichten, was man stets im Spielaufbau merkte. Nichtsdestotrotz konnten die Gäste in Führung gehen. Durch einen Strafstoß hätten die Uttinger ihre Führung ausbauen können, doch dieser wurde leider vergeben. Im Anschluss nahm Wildsteig die Partie in die Hand und machte das Spiel. Eine Vielzahl an Chancen und mehr Ballbesitz war die logische Konsequenz. Es dauerte allerdings bis in die Schlussphase, als Wildsteig den verdienten Ausgleich erzielen konnte. (kell)

Tore: 0:1 Eichberg (26.), 1:1 Berchtold (87.)

Weil - Peiting 3:0; Weil stand wesentlich kompakter und ließ wenig zu. Nach einer schönen Kombination kam die Heimelf zum verdienten 1:0. Im Anschluss ließ Weil nicht locker und erhöhte nach einem fatalen Peitinger Fehlpass auf 2:0. Auch nach dem Wechsel war Peiting insgesamt zu harmlos. Ein verwandelter Freistoß zum 3:0 war der verdiente Schlusspunkt eines ungefährdeten Weiler Siegs. (rr)

Tore: 1:0 Seeholzer (30.), 2:0 Reisacher (42.), 3:0 Seeholzer (66.)

