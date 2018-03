vor 15 Min.

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte Lokalsport

Das Luftpistolenteam aus Stoffen steigt in die in die Oberbayernliga auf. ScheuringII will diese Liga unbedingt noch verlassen.

Von Karlheinz Fünfer

Mit leistungsstarken Pistolenteams ist der Landkreis mit seinen beiden Gauen weiterhin bestens besetzt. Zwei Meistertitel für Scheuring II in der Oberbayernliga und für Stoffen in der Bezirksliga sowie im Normalfalle kein Absteiger sind für die acht Mannschaften auf Bezirksebene erneut eine starke Gesamtbilanz für die abgelaufene Punktrunde 2017/18.

Oberbayernliga: Ein dickes Trostpflaster gibt es für den verpassten Klassenerhalt in der 1. Bundesliga für die Scheuringer Pistoleros. Die Reserve holte sich gleich bei ihrem Debüt in der Oberbayernliga Nordwest die Meisterschaft. Auch zum Abschluss leisteten die Lechrainer beim 3:2 über den langzeitigen Mitkonkurrenten Freienried noch einmal ihre typische Maßarbeit. Ein einziger Ring mehr für Thomas Sailer auf Position fünf gab schließlich den Ausschlag. Die weiteren Einzelpunkte zum Heimsieg holten Fabian Ranzinger mit der persönlichen Saisonbestleistung von 372 Ringen und Nachwuchstalent Henrik Balg. Zum Titelgewinn war aber auch Schützenhilfe aus Bergheim nötig, das mit einer eindrucksvollen Vorstellung das bislang punktgleiche SSVG Fürstenfeldbruck leer ausgehen ließ.

Am 15. April klopft nun Scheuring II bei den Aufstiegskämpfen sogar an die Tür zur Bayernliga, wo viele Jahre die erste Garnitur zur Stammbesetzung gezählt hatte.

Bezirksliga: Titel Nummer zwei für die Landkreisteams geht nach Stoffen, das mit Rang eins in der Bezirksliga Nordwest seinen bislang größten Erfolg in der Rundenwettkampfgeschichte des Vereins feiern kann. Wie für Scheuring II klappte es mit dem Meisterstück auch durch externe Schützenhilfe.

Neuling Schwifting kann zufrieden sein

Während Stoffen seine Pflichtaufgabe gegen das wieder einmal blasse Denklingen sicher erfüllte, musste das bislang führende Egling mit Ersatz beim enorm heimstarken Maisach den Platz an der Spitze für seinen Gaurivalen frei machen. Verbunden mit dem Titelgewinn ist für Stoffen der erstmalige Aufstieg in die Oberbayernliga. Der steht automatisch den Champions der Bezirksligen zu.

Trotz Scheiterns auf der Zielgeraden ist Rang zwei für den ehemaligen Abstiegskandidaten Egling ein großer Erfolg. Auch Schwifting kann mit einem positiven Punktestand auf Platz vier als Neuling sehr zufrieden sein. Zum Abschluss gab es noch einmal zwei Punkte beim Absteiger Riedheim. Der Vorletzte Denklingen zeigte während der Saison ganz unterschiedliche Gesichter.

Hechenwang muss noch zittern

Gau Ammersee: Komplett leer ausgegangen sind beim Finale die drei Mannschaften aus dem Gau Ammersee, die sich allesamt mit einer Platzierung in der unteren Tabellenhälfte abfinden müssen. Auch Dießen, das mit einer 2:3-Niederlage gegen Alt-Bernried die Vizemeisterschaft der Oberbayernliga Südwest an seinen Gast abgeben musste und auf Rang vier zurückfiel. Rott hatte in dieser Klasse das rettende Ufer bereits in der neunten Runde erreicht. Die erneut umgekrempelte Besetzung der Lechrainer musste in Gilching ein klares 1:4 hinnehmen.

Die erwartete Lehrstunde gab es für Hechenwang trotz des Heimvorteils gegen den überragenden Meister aus Böbing in der Bezirksliga Südwest. Der Ammerseevertreter konnte besonders in der Rückrunde nie Bezirksliganiveau erreichen. Bleibt zu hoffen, dass es durch die Entwicklung in den höheren Gruppen zu keinem verschärften Abstieg kommt, und die Hechenwanger in der kommenden Saison mit neuem Schwung angreifen können.

Adrian Offer ist am zielsichersten

Den besten Saisonschnitt aller Aktiven aus den Landkreisteams erreichte Adrian Offer. Er sorgt seit gut einem Jahr für frischen Wind in Egling. Für Schwifting hatte in der Bezirksliga Nordwest Leon Schupper am meisten zu bieten, für Stoffen Matthias Ettner und für Denklingen Michael Zeller. In den Oberbayernligen mit den nervenbelastenden Duellen zielte von den drei Landkreisteams der Rotter Martin Holzschuh am genauesten. Youngster Fabian Ranzinger liegt beim Meister Scheuring II vorne, Reinhold Domes bei der FSG Dießen.

