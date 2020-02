vor 8 Min.

Der gute Endspurt wird belohnt

Damen setzen sich in Mindelheim durch. Herren erhalten nur Sympathiepunkte

Die kurze Erfolgsserie der Landsberger Handballer ist schon wieder beendet. Beim Tabellenzweiten der Bezirksoberliga, der SG Kaufbeuren/ Neugablonz, gab es eine deutliche Niederlage, die aber nicht den Spielverlauf widerspiegelt. Besser lief es bei den Damen des TSV Landsberg: Sie festigten mit einem Sieg gegen Mindelheim ihren Mittelfeldplatz in der BOL.

Und wieder einmal konnten sich die Landsberger Handballer für eine insgesamt gute Leistung nicht belohnen. Am Ende waren die Gastgeber stabiler und schraubten das Ergebnis noch auf 36:27 in die Höhe.

Es dauerte etwas, bis die ersten Tore fielen. Auf Landsberger Seite sorgte anfangs vor allem Johannes Kauter dafür, dass die Landsberger gleichauf waren (3:3/6.). Zwei Mal lag der TSV sogar in Führung, bis zum 11:11 (22.) war man dran. Dann nutzte die SG unter anderem eine Landsberger Unterzahl, um bis zur Pause auf 15:12 vorzulegen. Bitter war die zweite Strafe gegen Kauter kurz vor der Pause, denn ihm drohte nun die Rote Karte.

Trotz Unterzahl zu Beginn der zweiten Hälfte holte Landsberg wieder auf 14:15 auf (31.). Wieder blieb man dran, ehe die SG mit einem 6:1-Lauf (41.) auf 24:19 wegzog. Besonders in der Abwehr war man nun nicht mehr so stabil, „Hansen“ Kauter ist da zurzeit nicht so leicht zu ersetzen. Die SG spielte dagegen ihre Qualität aus und vergrößerte den Vorsprung weiter (23:32/50.).

Landsberg brachte wieder etwas mehr Ordnung ins Spiel und hielt den Abstand wenigsten bis zum Schlusspfiff.

Schon etwas enttäuscht war Trainer Dirk Meier: „Klar, die SG hat das in der zweiten Hälfte ordentlich gespielt. Aber da wir so lange mitgehalten haben, hätte ich mir schon mehr erhofft.“

TSV: Leif Erhard, Dominik Keller, Markus Bräutigam, Christoph Stöcker (2), Tobias Giez (2), Johannes Krauter (6/1), Fynn Meier (4/1), Moritz Hierstetter, Lukas Spieß (3), Sebastian Ketterer (1), Alexander Schwarz (4), Gatto Piepenburg (2), Jonathan Giez (3).

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die TSV-Damen einen 25:20-Sieg in Mindelheim. Entscheidend war die Steigerung in der letzten Viertelstunde. Nach einem ausgeglichenen Start (5:5/16.), setzten sich die Gastgeberinnen mit einem 4:0-Lauf ab (9:5/23.). Dabei entschärfte Nadja Marx im Tor noch einen Siebenmeter. Dem Landsberger Spiel fehlte noch die Sicherheit, trotzdem kämpfte man sich bis zu Pause wieder auf 8:9 ran.

Danach stabilisierte sich das Landsberger Spiel zusehends, und in der 37. Minute fiel der Ausgleich zum 11:11. Veronika Stöcker, die drei Siebenmeter abwehrte, hielt ihr Team im Spiel. Jetzt griffen taktische Veränderungen im Landsberger Angriff, Lena Hierstetter nutzte den Raum und erzielte zwei Tore in Folge zum 15:13 (42). Das Spiel wurde intensiver, aber Landsberg machte weiter Druck und belohnte sich für die gute Leistung mit einem 25:20-Sieg. „In der ersten Hälfte war die Mannschaft noch etwas verunsichert“, analysierte Trainer Ecki Herber die Partie, „ich denke, ein verdienter Erfolg.“ (lt)

TSV: Veronika Stöcker, Nadja Marx, Lena Hierstetter (6), Barbara Bonfert, Franziska Kemeny, Eliane Abe, Julia Ludwig (3/2), Julia Anders, Stella Makella (2), Julia Hahn (3), Annkatrin Enders (4), Sandra Kohlberg, Jessica Menius (6/2),

