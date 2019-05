00:01 Uhr

Der letzte Schritt zum Klassenerhalt

Mit dem 3:1-Sieg gegen Kinsau hat sich der SV Unterdießen (links) den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse 4 gesichert.

Unterdießen kann nach dem Sieg gegen Kinsau durchatmen

Klassenerhalt geschafft! Durch einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Kinsau (45) hat der SV Unterdießen seinen Negativlauf beendet und sich den Verbleib in der Kreisklasse 4 für ein weiteres Jahr gesichert. Fuchstal (26) und Raisting II (25) müssen dafür in die Abstiegsrelegation. Kinsau hat den dritten Platz an Eching (47) abgeben müssen.

Schnell war klar, dass in dieser packenden und intensiven Begegnung keine Geschenke verteilt werden. Um jeden Ball wurde gekämpft – aber nie mit unfairen Mitteln. Nach der Anfangsphase übernahm der Gastgeber das Kommando und hätte eigentlich in Führung gehen müssen. Doch beste Chancen wurden vergeben. Erst scheiterte Michael Müller freistehend (14.) am SVK-Torwart Simon Hartmann, dann nagelte Dominik Amberg nach einer Ecke den Ball aus fünf Metern drüber (16.). Und wieder nach einer Ecke scheiterte Unterdießens Verteidiger Vincent Reuter mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (31.).

Dazwischen gab es nur eine Chance für Kinsau – Raphael Schamper traf nur den Pfosten (25.). Kurios die 43. Minute: Nach einem „Meinungsaustausch“ zwischen Schiedsrichter Bernd Rothmund (Kempten) und Kinsaus Trainer Christopher Resch musste Letzterer das Feld verlassen.

Unbeeindruckt davon zeigte seine Mannschaft den bis dahin schönsten Spielzug. Andres Köppl legte lang auf Maximilian Meissner, der zurück auf Roman Schilcher und es stand 0:1 (44.). Mit diesem glücklichen Ergebnis für Kinsau wurden die Seiten gewechselt.

Unterdießen kam daraufhin noch motivierter aus der Kabine und belohnte sich in der 53. Minute. Nach einer langen Flanke kam Michael Müller einen Tick früher an den Ball als Kinsaus Keeper Hartmann und es stand 1:1. Müller hätte sein Torkonto erhöhen können, doch erst vergab er freistehend (56.) und nur drei Minuten später strich sein Kopfball knapp am Tor vorbei.

Danach war das Spiel wieder ausgeglichen. In der 79. Minute musste Kinsaus Thomas Rid nach wiederholtem Foulspiel zu Recht vom Platz (79.). Trotz Unterzahl hatte SVK-Stürmer Andreas Köppl seine einzige Chance, verzog aber (83.). Anders Unterdießen: Nach einer klasse Flanke von Denis Zwierz traf Michael Müller mit dem Kopf zum 2:1 (85.). Den Schlusspunkt setzte Johannes Schneider in der Nachspielzeit, der auf Zuspiel von Alex Jaser zum 3:1 einschob. (mube)

SVU: Wiedemann, Reuter, Zwierz, Amberg, Greinwald, Sporer, Müller, Hirschvogel, Schneider, Negele, Dietrich

SVK: Hartmann, Swoboda, V. Erhard, Meissner, Rankl, Kirchbichler, Köppl, Rid, Schilcher, Gottsmich, Schamper

